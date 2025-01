Consumos duplicados en tarjetas VISA

En las últimas horas, miles de usuarios denunciaron un inconveniente común en sus resúmenes de tarjetas de crédito: consumos duplicados. El error, que afecta principalmente a tarjetas VISA, también se reportó en tarjetas Mastercard y American Express. A pesar de que la situación generó alarma, bancos como Galicia, Santander, y BBVA salieron a tranquilizar a sus clientes mediante notificaciones en sus aplicaciones móviles.

El fenómeno comenzó a visibilizarse a través de redes sociales, donde los usuarios compartieron capturas de pantallas de sus resúmenes de tarjetas, en los que se reflejaban múltiples cargos por los mismos consumos. El mensaje que apareció en varias de las plataformas bancarias aseguraba que los clientes no debían preocuparse por el problema: “Puede que se estén mostrando duplicados en los consumos. No te preocupes, esto no va a afectar tu disponible para compras y ya estamos trabajando para solucionarlo”, expresó el Santander a través de su app.

Fuentes cercanas a VISA confirmaron que el error es conocido y puntual, y que se trata de un inconveniente técnico. Según estas fuentes, el problema estará solucionado dentro de 24 horas y los usuarios afectados no tendrán ningún cargo extra al finalizar el ciclo de facturación. Sin embargo, los bancos involucrados aún no emitieron un comunicado oficial al respecto, lo que generó incertidumbre entre los clientes.

Además de las tarjetas VISA, las entidades bancarias también reportaron que el problema podría haberse presentado en cuentas de Mastercard y American Express, aunque de forma menos frecuente. Los bancos involucrados, como el Banco Galicia, BBVA Francés y algunos otros, respondieron directamente a los usuarios asegurando que el inconveniente es un “problema generalizado” que ya está siendo tratado, y que se resolverá antes del cierre del mes.

¿Qué deben hacer los usuarios afectados por esta situación?

Primero, no realizar ningún pago anticipado por el monto que figura de más en el resumen. Segundo, aguardar la resolución de los bancos, que confirmaron que los duplicados no generarán cargos adicionales. Finalmente, si el problema persiste o los usuarios no logran aclarar sus dudas, deben realizar un reclamo formal a través de los canales de atención al cliente de su entidad financiera.

El inconveniente con los consumos duplicados refleja un error sistémico en las plataformas de pago y, aunque se está solucionando, sigue siendo una preocupación para aquellos que dependen de sus tarjetas de crédito para realizar compras. En estos casos es importante que los clientes estén atentos a la evolución de la situación y sigan las recomendaciones oficiales para evitar inconvenientes mayores.