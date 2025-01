Federación Agraria Argentina: “Las medidas anunciadas por el gobierno dan algún alivio, pero no resuelven la situación de los federados”

En el día de hoy, se llevó a cabo una nueva reunión virtual del Consejo Directivo Central de la Federación Agraria Argentina (FAA), donde se analizó la situación crítica que atraviesa el sector agropecuario, en particular los pequeños y medianos productores. Durante este encuentro, los directores de la entidad expresaron su preocupación por la difícil situación económica que afecta a este grupo de productores, resaltando que las anunciadas la semana pasada medidas por el gobierno nacional pueden ofrecer cierto alivio, pero no resuelven las problemáticas estructurales que enfrentan los federados.

El Consejo Directivo Central de FAA remarcó que los costos de insumos esenciales para la producción han aumentado de manera drástica en el último año. En particular, mencionaron el alza de entre un 300% y un 400% en el precio del gasoil, la electricidad, el gas, el transporte y los aportes patronales, entre otros. Esta situación, según los directores, contrasta fuertemente con los precios de los productos que los productores generan, los cuales no han experimentado un aumento en proporción a los costos de producción. Esta disparidad entre los incrementos de los costos y los ingresos de los productores ha puesto en jaque la viabilidad económica de millas de familias que dependen de la actividad agropecuaria.

Además de este contexto económico, los federados también destacaron el impacto negativo de las condiciones climáticas extremas que han azotado diversas regiones del país. Las sequías, las lluvias intensas y las heladas han afectado gravemente la producción de muchos pequeños y medianos productores, lo que agrava aún más la crisis que atraviesa el sector. Ante este panorama, desde la FAA se acordó continuar gestionando con los funcionarios del gobierno y los legisladores para buscar soluciones específicas que beneficien a este grupo de productores. Además, se planteó la necesidad de declarar la emergencia agropecuaria o el estado de desastre agropecuario para aquellas zonas más golpeadas por las inclemencias climáticas, con el fin de aliviar las consecuencias de la crisis en esas áreas.

En cuanto a las medidas anunciadas por el gobierno, que incluyen la eliminación temporal de las retenciones para los productos de economías regionales y la reducción de las retenciones para las producciones tradicionales, los directores de FAA señalan que estas decisiones no responden de manera efectiva a las necesidades de los pequeños y medianos productores. Según los federados, la medida parece más orientada a aquellos sectores con mayor capacidad económica que pueden liquidar rápidamente sus productos, mientras que los pequeños productores no se benefician de manera directa. Los federados subrayaron que la venta de sus productos se realiza únicamente en el momento de la cosecha, lo que implica que los pequeños productores no tienen la capacidad de liquidar sus producciones al mismo ritmo que otros sectores con más recursos.

El Consejo Directivo Central de FAA destacó que, si bien las medidas anunciadas por el gobierno pueden ofrecer un alivio fiscal a corto plazo, persiste la incertidumbre sobre su efectividad en el largo plazo. Los federados expresan que el plazo de vigencia limitada de la medida genera inseguridad entre los productores, ya que no está claro cómo se aplicarán estas medidas en el futuro cercano y cómo impactarán en las campañas agrícolas venideras.

En este contexto, desde la FAA reiteraron su propuesta de avanzar con un proyecto que contempla la eliminación gradual y paulatina de las retenciones. Esta propuesta busca establecer un esquema basado en un mínimo no imponible, de manera que los pequeños y medianos productores puedan verse beneficiados en el corto plazo. La iniciativa también plantea plazos preestablecidos y un camino claro para abordar las campañas agrícolas de manera más sostenible y con previsibilidad para los productores.

Además de las cuestiones fiscales e impositivas, los federados hicieron hincapié en la importancia de abordar otros temas clave que afectan a la producción. En este sentido, señalaron que será fundamental plantear cuestiones relacionadas con la infraestructura del país, como la mejora de la red vial, la actualización de la hidrovía y otros aspectos logísticos que impactan directamente en los costos de transporte y en la competitividad de las producciones regionales. . De igual manera, subrayaron que se debe dar atención a otros problemas estructurales, como la falta de acceso a financiamiento adecuado, la promoción de economías regionales y la necesidad de contar con seguros multirriesgo que protejan a los productores ante eventos climáticos extremos.

Por otro lado, el Consejo Directivo Central de FAA definió avanzar con la elaboración de una carpeta de proyectos que será presentada a los funcionarios del gobierno, legisladores y partidos políticos en el marco del año electoral que recién comienza. Esta carpeta incluye una serie de propuestas relacionadas con las retenciones, el acceso a semillas, la cuestión del arrendamiento de tierras, la promoción de las economías regionales y la implementación de un sistema de seguros multirriesgo, entre otros temas fundamentales para los productores. La FAA destacó que este será un año clave para generar un espacio de diálogo con las diferentes fuerzas políticas, de cara a las elecciones nacionales. Por eso, señalaron que será fundamental poder presentar sus propuestas y necesidades, con el objetivo de lograr soluciones concretas para el sector.

En este sentido, los directores de la FAA concluyeron que las medidas anunciadas por el gobierno representan un primer paso, pero que aún queda mucho por hacer para resolver la crisis estructural que atraviesa el sector de los pequeños y medianos productores agropecuarios. Enfrentan una situación compleja, marcada por la suba de los costos, las adversidades climáticas y la falta de medidas efectivas que garanticen la sustentabilidad de las producciones a lo largo del tiempo. Por ello, se comprometieron a seguir trabajando en conjunto con el gobierno y con los distintos actores políticos para encontrar soluciones que permitan garantizar la supervivencia y el crecimiento de los productores de Argentina.