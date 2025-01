Redes Sociales: ¿El fin de las Cámaras Legislativas?

La proximidad que otorgan los Concejos Deliberantes permite que, aunque las redes sociales sean un canal importante de comunicación, no puedan reemplazar totalmente el contacto cara a cara, la deliberación local y las soluciones personalizadas a problemas específicos. Los problemas que se abordan en los Concejos tienen un alcance distinto y directo.

Lo que parece cada vez más evidente es que, en lugar de un reemplazo total de las estructuras políticas tradicionales, veremos una coexistencia entre los sistemas de representación parlamentaria y las redes sociales. El futuro de la política pasa por la integración de ambas esferas: la deliberación en el Congreso, Legislaturas o Concejos Deliberantes y la interacción digital en las redes.

En este escenario, las redes sociales no sustituirán las funciones del Parlamento, pero sí redefinirán el modo en que los legisladores interactúan con la sociedad. Las Cámaras de Representantes se verán obligadas a adaptarse a un entorno digital, no solo para comunicarse mejor con sus electores, sino también para incluir a la sociedad en los procesos legislativos. Los Concejos Deliberantes, por su parte, seguirán teniendo, en muchos casos, la labor de mayor representación, por la inmediatez en cada localización con el pueblo, mientras que el Cámaras más lejanas – Congreso y Legislaturas – solo requerirán de técnicos, ya que carecen de esa cercanía y espontaneidad.

Aunque las redes sociales están cambiando las reglas del juego político, no deben verse como un reemplazo absoluto de las instituciones tradicionales, sino como un complemento en el ejercicio democrático. Las redes pueden acercar la política a la gente, pero los procesos de deliberación legislativa y las decisiones políticas requieren de una estructura formal que no puede ser reemplazada por un me gusta o un retweet. La clave estará en encontrar un equilibrio entre la inmediata digital y cada decisión profunda en el ejercido de representación .

*Creador y Director del Grupo Cadena Nueve-

Periodista-Abogado, autor de ‘La noticia en imagen’-

‘Delitos en la Prensa’-‘Lo Mejor de Dios, Ellas’.