Mariano Navone: ‘Estoy muy contento por esta oportunidad’

Mariano Navone, una de las grandes promesas del tenis argentino, comienza a hacer historia a pasos agigantados. El joven de 23 años, quien cerró 2024 como el número 47 del mundo, acaba de recibir su primera convocatoria para representar a Argentina en la Copa Davis, un sueño hecho realidad para el jugador de Nueve de Julio. En un corto lapso de tiempo, pasó del puesto 125° en el ranking ATP a disputar los Juegos Olímpicos, y ahora, con su presencia en el equipo nacional, sigue cumpliendo sus sueños.

El encuentro contra Noruega, que se jugará el jueves 30 y viernes 31 de enero en Fjellhamar, promete ser uno de los momentos más importantes de su carrera. A pesar de la emoción por debutar en la Copa Davis, Navone mantiene la calma y asegura estar muy feliz por lo que está viviendo, destacando que todo lo que ha logrado hasta ahora es fruto de su esfuerzo y crecimiento en 2024. “Es lo más importante, es lo más lindo de todo. Estoy muy contento por esta oportunidad, con ganas de estar allá, entrenando y viendo si voy a jugar o no. Pero lo importante es estar en ese clima copero, que tiene una sensación diferente”, explicó a Espn Deportes.

Con una superficie rápida bajo el techo como escenario y temperaturas que se prevén por debajo de cero, Navone se muestra confiado, a pesar de las condiciones adversas. A lo largo del último año, el argentino ha entrenado y jugado en superficies similares, lo que lo tiene bien preparado para afrontar el desafío. “Creo que en todas las superficies podemos ganar. Tenemos muchas posibilidades de llevarnos la serie, y aunque ellos juegan de local, tenemos un buen nivel para competir”, sostuvo, manteniendo su buen humor que lo caracteriza.

Si bien los Grand Slams son una de sus metas, Navone tiene una relación especial con los Juegos Olímpicos. En su hogar, siempre se vivieron con pasión los Juegos, y para él, la experiencia olímpica es única. “Los Juegos Olímpicos tienen algo diferente. La llama olímpica, las Ceremonias Inaugurales, todo eso es muy especial. Me gustan muchos deportes, pero me focalice en el tenis.

En cuanto a lo que vendrá después de la Copa Davis, Navone tiene claro que su objetivo es seguir demostrando su nivel en la gira sudamericana. Aunque la falta del ATP 250 de Córdoba es un tema importante, está decidido un defensor lo que ha logrado, sabiendo que el tenis siempre tiene altibajos. “Si me va bien, es porque estoy manejando bien mi nivel. Si no, es porque esa semana no pude rendir. Lo importante es estar en ca

Mariano Navone es un joven con una gran proyección, y aunque ha logrado mucho en poco tiempo, parece apenas estar comenzando su camino hacia la cima del tenis mundial. Con su talento, trabajo y humildad, promete seguir sorprendiendo en el circuito ATP y, por supuesto, en la Copa Davis.