El Hogar del Niño hizo un balance de lo realizado en 2024

El Hogar del Niño de 9 de Julio informa a la comunidad que días atrás se realizó la reunión mensual de la comisión directiva realizando un balance del año de cada una de sus actividades, Feria Americana, Calesita, eventos especiales (bingos, fogones, jornadas deportivas, remates) actividades educativas, siendo destacable la gran actividad en todo el año y todas de gran saldo positivo tanto en lo económico como en lo social.

Su presidente el Contador Santiago Falco expreso: “Al culminar este año, es un honor dirigirme a todos ustedes para presentar el balance de nuestras actividades y logros en este período que, sin duda, ha sido un viaje lleno de desafíos y satisfacciones. Desde el inicio del año, nos enfrentamos a complicaciones económicas que amenazaron nuestra capacidad de brindar el apoyo y cuidado que nuestros niños merecen. Sin embargo, gracias a la solidaridad, el compromiso y el esfuerzo de todos, logramos superar estas dificultades y cerrar el año con un saldo favorable” y además expreso:” quiero destacar el esfuerzo de nuestro equipo de voluntarios, quienes dedicaron su tiempo y energía para acompañar a los niños en sus tareas escolares y en su desarrollo personal. Su compromiso ha sido fundamental para crear un entorno cálido y acogedor, donde cada niño se sienta valorado y querido”.

Recordemos que el Hogar del Niño es una ONG, que no depende del estado, y que este año no recibió apoyo de los programas provinciales, ni nacionales, esos fueron cortados a penas pasadas las elecciones, por eso fue un doble desafío no solo mantener el nivel de servicio a los niños si no también seguir recuperando terreno en lo edilicio. recordemos que esta gestión se encontró con 5 reclamos laborales previos que fueron pagados, algunos en cuota y otros de contado, y un sexto, que estaba sin movimiento, que se reactivó al ver posibilidad por parte de la persona que inicio juicio al Hogar y sus abogados, este último fue convenido en el Juzgado laboral de Bragado a fines de año, pago en tiempo y forma, se cierra el último de los embates al hogar.

Proyectos: no solo se ha mejorado casi todo el edificio si no que ahora, gracias a distintas acciones realizadas nos brindan un superávit no solo económico si no social que nos permite encarar un 2025 lleno de optimismo y proyectos. con una importante empresa de juegos de plaza a nivel nacional se ha realizado una compra de juegos de alto nivel y duración para que sea disfrutado por los niños, esto se da gracias a una actividad deportiva realizada con la fundación del Bco. Galicia (PRiar) (golf en el Club atlético), con colocación programada a fines de febrero de este año.

acompañando este hecho organizaremos una jornada empresarial solidaria, destinada a que brinden lo más importante/caro que tiene los empresarios, su tiempo, para pintar el patio y así conocer de primera mano el Hogar.

Por último, en este 2025 comenzaremos a refaccionar el viejo salón de fiestas del Hogar, que, con empeño, lograremos poner en condiciones, habilitándolo para fiestas, será otro icono Nuevejuliense que reflotaremos (como la Calesita del Parque o el Propio comedor del Hogar). para eso contaremos con una campaña de socios protectores UNICAMENTE POR DEBITO AUTOMATICO, NO EFECTIVO, dando trasparencia y trazabilidad a los pagos, brindando la posibilidad de tener importantes descuentos en el uso del salón.

Agradecemos también a los Supermercados que se sumaron al relanzamiento de la campaña de donación de alimentos, se renovó la cartelería invitando a la población a dar su aporte de distintos alimentos a favor del Hogar, depositándolos en los changuitos identificados como del HOGAR DEL NIÑO, luego de la línea de caja.

Desde el Hogar del Niño queremos agradecer a todos los colaboradores, empresas y particulares, a la comisión directiva y a la comunidad en general, con este espíritu seguimos trabajando para el bienestar de nuestros chicos del Hogar del Niño.