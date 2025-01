En Saladillo detienen a la madre y al padrastro de la menor que fue mamá con 13 años

El fiscal Roberto Javier Berlingieri, de la UFI N°2, había pedido la detención de ambos, quienes escaparon de la ciudad tras el hecho que oroginó uan movilización de varios vecinos y entre los daños ocasionados quemaron la casa de la Fiscal Patricia Hortel.

En las últimas horas se conoció un video en el que vecinos los encontraron en la ruta yéndose con bolsos. Sin embargo, ya fuera de Saladillo, desde un primer momento los investigadores los tuvieron localizados en Azul. Ayer domingo intentaron ir a 25 de Mayo y los indignados se lo impidieron, y tras agredirlos.

Previo a la orden de detención, el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, quien no estaba en la ciudad cuando ocurrieron los incidentes el pasado sábado y ayer domingo, había pedido que tanto la madre de la víctima como el padrastro vayan presos. “El padrastro y la madre tienen que estar detenidos, pero no lo puedo determinar yo. Los fiscales y el procurador de la Corte me dijeron que hay que respetar los procesos legales. Nosotros pedimos que se le dé celeridad a la investigación”, planteó el jefe comunal en la conferencia de prensa.

“Tenemos que seguir exigiendo que se clarifique lo antes posible el hecho, pero que también se contengan a la madre y al bebé que fueron fruto de esa violación. A esa madre y a ese bebé hay que darle dignidad humana”, reclamó Salomón.

En ese sentido, remarcó: “La prioridad está en la víctima adolescente y en su bebé, independientemente de todo lo otro que tiene que ver con el accionar de la Justicia. La mayoría de las expresiones han tenido más que ver con detener a las personas involucradas en el hecho aberrante y no tanto en la contención de la madre adolescente y del bebé”.

En tanto, Pablo Moscatello, director del Hospital Posadas de Saladillo, donde el jueves 16, la nena dio a luz a un bebé, advirtió que existieron “un montón de pautas de alarma” pero que, al negarle los padres cualquier tipo de atención médica, no se pudieron detectar.

Tras asegurar que la menor “nunca tuvo un control o consulta” donde se detectara el embarazo, informó que tanto ella como la bebé “están bien” y “en observación continua”, con “visitas restringidas” para resguardar su privacidad.

La nena llegó a la guardia del centro de salud el jueves pasado por un dolor abdominal, y allí los médicos detectaron que estaba en trabajo de parto. Tras conocerse el caso, los vecinos apuntaron contra el padrastro y la madre y aseguraron que existían antecedentes de abuso.

Según testimonios, la pareja habría obligado a la menor a ejercer la prostitución en la vivienda familiar, ubicada en la calle Pereyra entre Almafuerte y Sarmiento. Allí, este sábado los vecinos organizaron una marcha frente a la casa para “escrachar” a la familia y exigir justicia.