La Justicia avanza en el juicio por la tragedia en el pozo de cloacas en Blaquier

La Justicia de Junín avanza en relación a la investigación de un hecho ocurrido en el distrito de Florentino Ameghino cuando en marzo del año pasado, en la localidad de Blaquier murieron seis personas cuando un operario realizaba una tarea en una cloaca y al no salir, los restantes ingresaron en su rescate y también encontraron la muerte.

Ahora, la jueza subrogante María Laura Durante resolvió no conceder el sobreseimiento solicitado por la defensa de los imputados, el intendente Nahuel Mittelbach ese distrito y la directora de Obras Públicas, Luz Foresi.

La tragedia ocurrió el 15 de marzo de 2024, tal como informara Cadena Nueve, cuando un trabajador contratado por el municipio, Ricardo Bottega, ingresó a un pozo de cloacas conocido como “El Cigarro”, de 12 metros de profundidad, para realizar tareas de mantenimiento rutinarias. Lamentablemente, Bottega no volvió a salir a la superficie y, tras su intento de rescate por parte de otros cinco hombres, entre ellos tres bomberos, todos ellos fallecieron por inhalación de gas.

Los seis fallecidos fueron: Ricardo Bottega, Alejandro Daniel Centeno, Juan Ramón Sánchez, Juan Nicolás Sánchez, Mateo Pellegrino y Carlos Rodolfo Renger. A raíz de estos procesos, la Justicia comenzó una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades por los incumplimientos de seguridad y las condiciones laborales en el lugar de trabajo.

La jueza María Laura Durante dictó la resolución en la que se confirma que tanto el intendente Mittelbach como la directora de Obras Públicas Foresi deben responder por los hechos ocurridos. A Mittelbach se le imputa el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, dado que firmó un contrato con la empresa encargada de las tareas de mantenimiento sin asegurarse de que los trabajadores contaran con la capacitación ni los recursos necesarios para ejecutar trabajos en espacios confinados de alta peligrosidad. El contrato se había hecho a nombre de la mujer del operario fallecido ya que no estaba registrado.

Por su parte, Foresi enfrenta cargos de “homicidio culposo”. La jueza demostró que la funcionaria era responsable por no haber garantizado las medidas de seguridad correspondientes, como equipos de protección respiratoria, arneses anticaídas y la supervisión adecuada de los trabajos. En los informes de la investigación, se detalla que los trabajadores no contaban con los equipos de seguridad necesarios, y que no hubo ningún control sobre la ejecución de las tareas ni sobre la formación y certificación de los operarios.

El avance de la causa hacia el juicio ha sido recibido con expectativa por parte de la comunidad de Blaquier, que aún lamenta la pérdida de los seis hombres que murieron en el pozo. Los familiares de las víctimas, quienes han estado exigiendo justicia durante todo el tiempo.

Este caso pone nuevamente en evidencia la importancia de garantizar condiciones de seguridad laboral adecuadas, especialmente en trabajos de alto riesgo como los que implican el ingreso a espacios confinados, y la responsabilidad de los funcionarios públicos en la supervisión de los mismos.