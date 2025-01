Accidente de tránsito en la Ruta N° 5 involucró a tres nuevejulienses

Este viernes 17 de enero, aproximadamente a las 6 de la mañana y bajo intensas lluvias, se registró un accidente de tránsito en la Ruta Nacional 5 donde los involucrados fueron vecinos de Nueve de Julio.

El siniestro ocurrió cuando una camioneta Ford Ranger, conducida por Liliana Castagnino, de 64 años, quien iba acompañada por Miguel Trofimovich, de 70 años, y Juan Pablo Trofimovich, de 32 años, todos residentes de 9 de Julio, circulaba en dirección ascendente hacia Alberti, procedente de Chivilcoy. En el mismo tramo, un camión Volkswagen 320 con semirremolque térmico, manejado por Carlos Fabián Mansilla, de 36 años, domiciliado en Bragado, circula en sentido contrario.

El impacto entre ambos vehículos fue inevitable, pero afortunadamente, la colisión no provocó lesiones graves a ninguno de los ocupantes. A los pocos minutos, se hizo presente personal de bomberos y una ambulancia del SAME del Hospital de Alberti, quienes procedieron a trasladar a los involucrados para su evaluación médica. Tras las correspondientes revisiones, se considerarán que no presentaban heridas de c.

El siniestro generó una importante movilización de los servicios de emergencia, pero afortunadamente, el incidente no dejó víctimas fatales ni heridas graves. La Policía de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo las tareas de investigación y control del tránsito en la Ruta.

Este tipo de accidentes recuerda la importancia de extremar las precauciones al circular en condiciones climáticas adversas y en una traza que requiere de cuidados que no se le brindan y la hacen insegura.