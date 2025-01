Marcela Vitale: ‘Es muy importante saber que ser delegado significa que no se puede prometer lo que no se podrá cumplir’

Marcela Vitale, delegada municipal de Dudignac, adelantó en ‘Despertate’ por Cadena Nueve y Máxima 89.9 que se postulará para renovar el mandato que ejerce por el voto de los vecinos de la localidad, en la elección del 23 de febrero venidero. Al hacerlo fue mostrando su comportamiento honesto y transparente hacia la comunidad, además del compromiso con la labor diaria. Estaba levantada desde 4.30 para recorrer el pueblo y encomendar las labores diarias.

En sus palabras, enfatizó: “No voy a hacer campaña porque no le puedo prometer al pueblo algo que ya hace 5 años que soy delegada y me han visto trabajar. El que le gusta cómo trabajo, ya le gusta; y al que no, no lo voy a hacer cambiar de idea.”

Sobre los requisitos para presentarse a la reelección, expresó su apoyo: “Todo lo que se pide es que se trate de una persona correcto. Los candidatos tienen que demostrar la total transparencia ante la comunidad, porque si quieres estar al frente de una gestión, tenés que demostrar que no sos deudor en ningún lado.”

Aclaró también que, a pesar de que no es partidaria de las elecciones de delegado, respeta el proceso y valora la importancia de que los vecinos elijan a sus representantes. A su vez, destacó la función del delegado como un “brazo ejecutor” del intendente, quien debe ser el nexo entre la comunidad y el municipio. “Nosotros no somos intendentes. Somos los ojos del intendente, quienes debemos transmitir las necesidades de nuestros pueblos y luchar para que se resuelvan”.

Sobre su gestión, destacó el esfuerzo por acercar los servicios municipales a la comunidad: “Hemos trabajado mucho con el municipio, trayendo servicios como las castraciones, las licencias de conducir y el DNI. Son cosas que en pueblos más pequeños no tienen, por eso, Municipio Cercano es muy importante y acerca a la comunidad.”

En cuanto a su visión de las promesas políticas, afirmó: “No puedo prometer algo que no dependa de mí, como puestos de trabajo o viviendas. Eso es responsabilidad de la municipalidad, no de un delegado.”

Finalmente, hizo un llamado a la participación en las elecciones: “Es importante que la gente se acerque a votar. No es una elección difícil, son solo 5 minutos de tu tiempo. No podemos quejarnos si no nos acercamos a votar”.