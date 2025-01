La CEyS hace recomendaciones sobre el uso responsable de la energía

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, las altas temperaturas que estamos teniendo en casi todo el territorio argentino, continuarán hasta el fin de semana.

Desde la CEyS te recordamos algunos tips para que puedas protegerte de esta Ola de Calor y, a la vez, ahorrar energía.

Si se usa aire acondicionado hacerlo en 24 grados.

🥤Hidratate con agua

🥗Comé liviano

🏃🏽‍♂️ Reducí actividad física

🏠 No te expongas al calor

☀️ Usá protector solar de factor alto.

🏠 Mantené cerrada persianas y ventanas para que no entre el calor.

🐱🐶 ¡Cuidá a tus mascotas! Tratá que no estén bajo el rayo del sol, e hidratalos bien.

Estas altas temperaturas pueden ser peligrosas, especialmente para:

👶👧Bebés y niños pequeños.

👴👵Adultos mayores.

👨‍🦳👩‍🦳Personas con enfermedades crónicas.

Ante cualquier síntoma de Golpe de Calor, concurrí urgente al médico.

Cuidemos nuestra salud y ayudemos a reducir el consumo energético 💡💚