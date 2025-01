En 10 días del año cinco menores de 10 años fallecieron por la imprudencia al volante

En los primeros 10 días del año, las rutas de la provincia de Buenos Aires han sido escenario de tragedias viales que involucraron a menores de 10 años. Ya son cinco las víctimas fatales, entre ellas, un niño de 2 años, otro de 5, dos hermanas de 3 y 10 años, y una niña de 6 años. Además, otro niño de 8 años se encuentra internado en estado grave, tras sufrir lesiones graves que permanece internado.

Según información del Ministerio de Transporte de la Nación, estos trágicos siniestros comparten un factor común: la imprudencia al volante, lo que resultó en despistes fatales en cada caso. En todos los accidentes, el conductor perdió el control del vehículo, provocando las tragedias.

En este contexto, el Ministerio de Transporte bonaerense hizo un llamado urgente a la sociedad para reforzar la seguridad vial. Se insistió especialmente en el respeto de los límites de velocidad, la utilización obligatoria del cinturón de seguridad y la necesidad de evitar distracciones al volante

Distracciones al volante: el peligro latente

A lo largo del Operativo de Sol a Sol 2024, un estudio detalló los principales factores de distracción al volante, con alarmantes resultados. De acuerdo con los datos recopilados, el uso del celular lidera la lista, con un 35% de los conductores admitiendo que este dispositivo es una de sus principales distracciones mientras manejan. A continuación, el 17% de los conductores admitió que hablar por teléfono (ya sea con o sin manos libres) es una de las actividades que más distraen. También, el consumo de bebidas como mate y otras, así como el cigarro (con 15% y 12%, respectivamente), está comidas (10%), bebidas (9%), otros (2%).

Ante dicho escenario, el ministro Marinucci no dudó: “Cada persona que se sienta y pone las manos en el volante tiene que entender que es el responsable de todas las vidas que viajan dentro del vehículo. El viaje no puede empezar si no están puestos todos los cinturones de seguridad. El cuidado de la vida tiene que empezar por cada uno de nosotros”.

Recomendaciones para viajar con menores

Los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero y con su respectivo Sistema de Retención Infantil homologado de acuerdo a su edad y su peso. Está prohibido transportar en el asiento delantero a menores de 12 años y bebés en brazos.

A fin de facilitar la elección de un adecuado SRI se estableció internacionalmente una clasificación en grupos acorde a la talla de los niños.

El grupo 0 es para niños con peso menor de 10 kilos para los que se utiliza el Sistema de Retención Infantil conocido como “Silla Huevito”, en tanto que el grupo 0+ es hasta un peso menor a 13 kilos para los que se incorpora el SRI Silla porta bebés.

El Grupo 1 comprende menores de 9 a 18 kilos se utiliza un SRI llamado Silla porta niños, mientras que para el Grupo 2 que incluye menores entre 15 y 27 kilos se utiliza un asiento elevador con respaldo. Por último, el grupo 3 para menores de 22 a 36 kilos debe utilizarse el SRI tipo asiento.

Los menores que tengan más de 36 kilos y hasta 12 años de edad deben viajar en el asiento trasero con su respectivo cinturón de seguridad.

La silla o huevito debe estar sujeto firmemente al vehículo y los arneses que sujetan el niño al SRI deben ajustarse correctamente. Los menores deben viajar cómodos, sin demasiado abrigo dado que esto puede afectar la correcta sujeción en el arnés del SRI. En caso de querer abrigarlo se puede colocar una manta sobre él, una vez asegurado en el SRI.

Evitar en lo posible comprar un asiento infantil usado, el cual no se conoce su procedencia o que no se puedan observar las etiquetas de homologación y vencimiento, ya que pudo haber sufrido un incidente o un golpe fuerte y tener reducida su capacidad de protección. Los SRI tienen vencimiento, por lo que se recomienda chequear la fecha de caducidad antes de utilizarlo.

El lugar más seguro para colocar un SRI es en la plaza trasera central, en orden de prioridad le siguen la plaza trasera derecha (detrás del acompañante) y por último la plaza trasera izquierda (detrás del conductor).

Evite utilizar SRI del grupo 2 y 3 (Booster) en la plaza trasera central si la misma cuenta solo con un cinturón de seguridad de 2 puntos (abdominal) ya que este no brinda una protección adecuada. Utilice en estos casos las plazas laterales.

En caso de desconocer cómo es el uso correcto de los SRI o su sistema de sujeción puede consultar en los puntos de control del Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires que cuenta con personal capacitado para ese fin.