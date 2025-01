La importancia sobre el Uso del Casco: las muertes de motociclistas está en aumento

En los últimos años, las muertes de motociclistas en accidentes de tránsito han mostrado una tendencia alarmante en aumento. Actualmente, casi la mitad de todas las muertes por siniestros viales corresponden a conductores y ocupantes de motocicletas y ciclomotores. Entre las principales causas de estas muertes, se destacan los traumatismos craneales y cervicales, que resultan ser los más frecuentes y graves entre los motociclistas y ciclistas.

Estos traumatismos son, en muchos casos, devastadores y pueden provocar lesiones permanentes y discapacidad. El uso del casco, según diversas investigaciones, es la medida más efectiva para evitar o amortiguar los golpes en la cabeza, protegiendo así a los conductores y pasajeros de consecuencias fatales que pueden ser desde heridas graves, gravísimas y la muerte.

Estudios Demuestran la Eficacia del Casco

Diversos estudios han demostrado la eficacia del casco que con su protección evita o amortigua golpes y heridas en la cabeza, devastadoras y discapacitantes.

Los datos muestran que la mayoría de los motociclistas que no usan casco son jóvenes, lo que resalta la necesidad urgente de llegar a este grupo etario con mensajes claros y contundentes.

Está probado que los motociclistas que usan el casco tienen un 73% menos de mortalidad que los que no usan el casco. Y que los motociclistas que usan el casco tienen hasta un 85% menos de lesiones graves que los que no lo usan. Sin embargo, un alto porcentaje de ocupantes de moto no lo usan, en especial, en el interior del país. Y la mayoría de ellos son jóvenes. Para todos ellos, va dirigido este mensaje.

Conclusión

El aumento de la mortalidad y las lesiones graves entre motociclistas es una preocupación creciente. Sin embargo, la solución está al alcance de todos: el uso del casco.

La campaña de Luchemos por la vida y Cadena Nueve, usa tu cabeza, usa casco, cuidala, cuidate, sigue vigente.

Luchemos por la Vida intensifica la campaña de concientización masiva para generar conciencia e incrementar el uso del casco en moto y ciclomotor, y contribuir a salvar vidas de la inseguridad vial.

Es constante el incremento de las muertes de motociclistas en los últimos años, casi la mitad de todos los muertos en calles y rutas. Los traumatismos craneales y cervicales son la principal causa de muerte y lesiones graves. El casco protege al evitar o amortiguar golpes y heridas en la cabeza.

Los motociclistas que usan el casco tienen un 73% menos de mortalidad que los que no lo usan, y hasta un 85% menos de lesiones graves. Pero un alto porcentaje de ocupantes de moto no lo usan, en especial en el interior del país. La mayoría de ellos, jóvenes. Para ellos, este mensaje.