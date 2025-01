Avance del Programa FORTE para estudiantes secundarios con materias pendientes

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha dado un nuevo paso en la implementación de cambios importantes para los alumnos secundarios a partir de 2025. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial (N° 5507), se han establecido los detalles del Programa Especial para el Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas -FORTE-, que estará destinado a los estudiantes que adeudan materias.

El FORTE comenzará a implementarse en febrero y marzo de 2025, con módulos presenciales para el fortalecimiento de las trayectorias educativas. Las actividades se realizarán entre el 14 y el 27 de febrero, y del 10 al 21 de marzo, tanto en el turno habitual de los estudiantes, al finalizar el turno o en contraturno, como los sábados.

Este sistema de refuerzo se complementará sin interferir con el ciclo lectivo regular.

En cuanto al personal docente, se promovió un suplemento no remunerativo y no bonificable mensual de $216.000 para los responsables institucionales que trabajan en el programa. También habrá un plus de $66.000 para el personal auxiliar de la educación que participe en el proceso.

**Principales cambios en la educación secundaria**

El nuevo régimen educativo presenta varios cambios que afectarán a los estudiantes en 2025: