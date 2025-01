Marcelo Daletto propone un límite al abuso de fotografías multas

El senador bonaerense Marcelo Daletto presentó un proyecto tendiente a limitar las denominadas ‘Foto Multas’.

El legislador Daletto destacó la importancia de la información previa al conductor y la información sobre la ubicación de las cámaras para alertar al conductor, evitando un mero efecto recaudatorio: “La seguridad vial es un derecho fundamental de los ciudadanos. Con esta propuesta buscamos que los equipos de fotos multas no se utilicen con un sentido recaudador”.

El proyecto propone una serie de medidas que buscan aumentar la transparencia y la previsibilidad para quienes transitan por las rutas de la provincia. En primer lugar, se establece que, en las rutas de jurisdicción provincial donde se utilicen instrumentos de medición de velocidad (cinemómetros), se deberá señalar la velocidad máxima permitida con carteles en ambos sentidos de circulación, con una antelación de entre 1 y 10 kilómetros, según los criterios que determinan la Autoridad de Aplicación, y se vayan colocando de manera gradual al control.

Además, el proyecto plantea una ampliación significativa en la señalización de los dispositivos de fotografías multas. Mientras que en la actualidad se exige una señalización mínima de 500 metros antes de la zona de detección de infracciones, la propuesta de Daletto aumenta este margen a 3.000 metros, buscando dar a los conductores una mayor antelación y así evitar frenadas bruscas que se hacen imposible en tan corta distancia, donde se ponen riesgo al conductor como a otros conductores ante maniobras intempestivas.

“Lo que buscamos es que el conductor esté informado. Muchas veces las personas no violan las normas con intención, sino porque no las conocen o no se dan cuenta de que están ingresando a una zona con velocidad limitada. Esta medida le permitirá a los conductores tener más tiempo para tomar decisiones.

El senador concluyó: “La seguridad vial debe ser prioridad, y con esta iniciativa queremos que los equipos de fotografía con multas funcionen como un método de prevención de accidentes viales y no que su fin sea meramente recaudatorio”, finalizó Marcelo Daletto.