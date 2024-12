Noelia Villafañe: “La eliminación del monotributo es un golpe muy fuerte para miles de argentinos”

En Despertate, el programa líder de la mañana nuevejuliense, por Cadena Nueve y Máxima, Noelia Villafañe, presidenta de MARA -Monotributistas Asociados de la República Argentina-, compartió detalles sobre los desafíos que enfrentan los monotributistas ante la reforma tributaria impulsada por el gobierno, que podría eliminar esta categoría a partir de 2025. En la conversación abierta con Gustavo Tinetti, la Contadora Pública abordó los puntos centrales de la reforma, los derechos de los monotributistas y las medidas que desde su asociación están impulsando para proteger a este sector.

La reforma tributaria: La amenaza de la desaparición del monotributo

Villafañe comenzó explicando que la eliminación del monotributo es una medida que ya se anticipaba desde octubre, cuando la asociación tuvo acceso al borrador de la reforma tributaria, actualmente bajo revisión del Fondo Monetario Internacional. Según el proyecto, se eliminaría esta categoría y todos los monotributistas pasarían a ser responsables inscriptos, un régimen más gravoso en términos de carga tributaria.

“Cuando se habla de eliminar el monotributo, la gente aplaude pensando que se reducirán los impuestos. Sin embargo, lo que se reduce es la cantidad de tributos, pero no la recaudación. En lugar de pagar un monto accesible bajo el régimen de monotributo, los trabajadores deberán pasar a un régimen mucho más caro, con mayores cargas fiscales y sin los beneficios sociales que actualmente ofrece el monotributo, como la obra social o los aportes jubilatorios”, señaló Villafañe.

La presidenta de MARA destacó que este cambio no solo afectaría a los monotributistas, sino que podría generar una mayor informalidad laboral. “Con el incremento de la presión tributaria, muchos trabajadores, especialmente los más vulnerables, se verán empujados a la clandestinidad”, advirtió.

Un régimen tributario más equitativo para los más vulnerables

Ante la eliminación del monotributo, la asociación no se quedó de brazos cruzados. Villafañe explicó que desde MARA están trabajando en una contrapropuesta para defender a los monotributistas más vulnerables, proponiendo un régimen intermedio que permita a aquellos con menores ingresos seguir contando con beneficios como el acceso a la obra social y jubilación, y a la vez, con una carga tributaria accesible.

“Muchos profesionales, como los psicólogos, ya nos han expresado que si se eliminara el monotributo, muchos de ellos no podrían seguir prestando sus servicios a la comunidad. No solo perderían el beneficio de una carga tributaria más baja, sino también los derechos sociales. Esto terminaría afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad, los que más necesitan estos servicios”, agregó Villafañe.

La presidenta de MARA también señaló que han estado en contacto con representantes de diversos sectores profesionales para discutir soluciones que permitan proteger a aquellos que no pueden acceder a otros regímenes más costosos.

La batalla por la obra social para monotributistas

Otro tema central de la entrevista fue la situación de las obras sociales para monotributistas. Villafañe explicó que, a partir del 29 de octubre de 2024, el Decreto 955/2024 cambió las reglas del juego para los monotributistas, ya que las obras sociales dejaron de estar obligadas a afiliarlos. Esta medida ha generado una serie de complicaciones para los trabajadores autónomos, muchos de los cuales se han encontrado con que, a pesar de estar aportando, no reciben cobertura médica.

“Hoy nos encontramos con dos tipos de monotributistas: los que no hacen uso de la obra social porque no la necesitan y los que se encuentran en una trampa, ya que las obras sociales no los afilian, a pesar de que pagan todos los meses”, explicó Villafañe.

Ante este panorama, MARA ha luchado por garantizar el acceso de los monotributistas a la salud. “Logramos que nuestros asociados puedan acceder a una acción de amparo sin costo alguno, lo que les permite exigir el derecho a la afiliación y a la cobertura médica”, destacó la dirigente.

Próximas acciones y el contacto con los monotributistas

MARA continúa trabajando en diversas acciones para defender los derechos de los monotributistas, incluyendo un encuentro previsto para el 6 de enero con el Ministro de Salud, Mario Lugones, para abordar la situación de las obras sociales. Además, Villafañe destacó la importancia de que los monotributistas se sumen a la lucha y hagan oír su voz.

“Sabemos que muchas personas no conocen la existencia de nuestra asociación. Por eso, aprovechamos este medio para invitar a todos los monotributistas a que se sumen, se informen y participen de nuestras campañas de defensa”, subrayó Villafañe.

Los interesados en afiliarse o conocer más sobre las acciones de MARA pueden hacerlo a través del sitio web oficial (www.monotributistas.com.ar), donde podrán completar un formulario y acceder a los canales de comunicación con la asociación. Además, podrán unirse a grupos de WhatsApp donde recibirán información actualizada y podrán hacer consultas.

La lucha continúa

Noelia Villafañe concluyó la entrevista destacando que, si bien la reforma tributaria podría amenazar la figura del monotributo, desde MARA seguirán luchando para que se mantenga el régimen para quienes realmente lo necesitan. “Vamos a seguir defendiendo a los monotributistas y peleando para que sus derechos no sean vulnerados. Esta es una lucha que no termina aquí”, finalizó.

La presidenta de MARA hizo un llamado a todos los monotributistas del país a unirse a la causa para poder enfrentar juntos los desafíos que vienen. Sin duda, la reforma tributaria marcará un antes y un después para miles de argentinos, pero desde MARA se siguen buscando soluciones y alternativas que protejan los derechos de los trabajadores autónomos.