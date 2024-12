Un café que concreta un sueño: La historia de Mariano Gorosito y Joaquín Quinteros

Hace cuatro años, en la ciudad de General Belgrano, comenzó una historia que transformó pequeños gestos en grandes acciones, uniendo sueños y generosidad. Mariano Gorosito, un transportista con un corazón lleno de solidaridad, fundó el proyecto Transportando Futuro. En camión de traslado de cereales, disponía de un espacio para llevar a La Plata el mobiliario de jóvenes comenzaban una carrera universitaria. Les evitaba el costo de un flete. El servicio o gesto debía ser pagado con un café el día que terminasen la carrera que los llevaba a estudiar a la capital de las diagonales.

En plena pandemia, Joaquín tuvo que mudarse a La Plata para iniciar su carrera de abogacía. En medio de la incertidumbre, su situación era complicada: necesitaba todo lo necesario para comenzar su nueva vida, desde muebles hasta apoyo emocional. Sin embargo, había algo fundamental que lo diferenciaba de muchos otros jóvenes: la ayuda de Mariano, quien decidió ofrecerle su camión para trasladar todas sus pertenencias. “En un auto no habría sido posible llevar tantas cosas, y saber que Mariano estaba allí ofreciéndome ayuda fue un alivio enorme”, contó el flamante profesional.

Lo que comenzó como una mudanza gratuita fue mucho más que un favor. Mariano, siempre con su particular forma de motivar, solía decirles a los jóvenes: “El día que te recibas, me invitarás un café y me mostrarás el título”. Era su manera de darles una dosis de esperanza y hacerles saber que, aunque el camino fuera largo, no estaban solos. Ese café llegó finalmente este domingo, cuando Joaquín, ya abogado, cumplió su promesa y se reunió con Mariano en una confitería de General Belgrano. Sobre la mesa, el título de abogado y una sonrisa compartida sellaron ese vínculo tan especial.

“Mientras lo escuchaba hablar, no podía dejar de pensar en lo que significa ese momento. El café es lo de menos; lo importante es saber que con un granito de arena ayudé a construir algo tan grande como un título universitario”, expresó Mariano, con la voz quebrada por la emoción junto a su mujer, motor de esta iniciativa.

Para Joaquín, el café no solo fue un acto de agradecimiento, sino un símbolo de gratitud eterna. “Nunca voy a poder devolverle lo que hizo por mí, pero espero que mi historia inspire a otros a seguir adelante y, algún día, a ayudar como lo hizo Mariano”, afirmó,

Mariano llamó el proyecto Transportando Futuro y sigue con el mismo método para con otros jóvenes. Joaquín dio su palabra y la cumplió.