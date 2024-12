Cristina Fernández asumió como presidenta del Partido Justicialista

Cristina Fernández de Kirchner asumió hoy oficialmente como presidenta del Partido Justicialista (PJ) en un acto que se llevó a cabo en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), en Buenos Aires. A pesar de la importante ocasión, no estuvo presente el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien tenía agenda en el interior del país, en localidades como Pehuajó, Carlos Casares y Bragado.

Durante su discurso, la expresidenta aprovechó la oportunidad para excusar a algunos de los ausentes y envió un “fuerte saludo al compañero Ricardo Quintela”, gobernador de La Rioja, quien fue candidato rival en la fallida elección interna del PJ. Fernández hizo una reflexión sobre el simbolismo de la fecha, asegurando que la asunción se realizaba “por alguna razón divina” el 11 de diciembre, justo después del primer aniversario del gobierno de Javier Milei, un hecho que, según la exmandataria, podría haber tenido un gran impacto en la política argentina.

Críticas a Javier Milei y su Modelo Económico

La principal parte de su intervención estuvo dedicada a la dura crítica al presidente Javier Milei, a quien acusó de no tener un modelo productivo claro para el país. Fernández recordó que Milei había llegado a la presidencia prometiendo la dolarización y la “motosierra”, y afirmó que el actual gobierno carece de un modelo económico sólido, basándose únicamente en un “modelo de valorización financiera”, en el que la economía depende de los movimientos financieros y no de la producción.

Al referirse al discurso de Milei del día anterior, Fernández destacó que el presidente había olvidado mencionar detalles cruciales como el valor de la canasta básica en dólares. Además, advirtió que la economía argentina estaba atrapada en una “burbuja financiera”, similar a la que vivió el país durante el mandato de Mauricio Macri, y que la inflación en una economía bimonetaria como la argentina depende directamente de la variación del tipo de cambio.

Defensa de la Energía Nuclear y Críticas al Tratado con Estados Unidos

Otro de los puntos que Fernández destacó fue la referencia de Milei a la energía nuclear. La expresidenta recordó que Argentina es pionera en este campo y que el impulso al desarrollo nuclear fue un logro de la administración de Juan Domingo Perón. “Perón, Perón, Perón”, remarcó, en un claro intento de reivindicar la herencia del justicialismo en áreas clave como la energía.

En relación a la política exterior de Milei, Fernández también criticó el anunciado tratado de libre comercio con Estados Unidos, sugiriendo que el presidente no entendía que las economías de ambos países no son complementarias. Calificó la postura de Milei de “desconocimiento, infantilismo y cholulismo” y acusó al presidente de una “fascinación por Elon Musk”, al que señaló como un empresario que promueve proyectos industriales, justamente lo que Milei reniega en su discurso.

La Detención de Edgardo Kueider y el “Despojo de Argentina”

En otro momento de su intervención, Fernández hizo referencia a la detención del senador Edgardo Kueider en Paraguay. Señaló que no existían antecedentes de una detención como esa en la historia argentina y recordó el rol fundamental de Kueider en la aprobación de la Ley Bases, destacando su importancia tanto en la comisión como en el recinto del Congreso. Para Fernández, todos estos episodios estaban relacionados con lo que ella llamó el “despojo de Argentina”, una crítica constante a las políticas que, en su opinión, favorecen los intereses externos y despojan al país de su soberanía.

Reflexión sobre la Historia y el Futuro del Justicialismo

Cristina Fernández también hizo un repaso por su tiempo en el gobierno de Alberto Fernández, recordando que su postura siempre fue en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hizo alusión a varios episodios de la historia reciente, como las acusaciones de cuentas offshore a su hijo Máximo Kirchner, los casos judiciales contra Amado Boudou y Gildo Insfrán, y las protestas sociales como el paro de la CGT por el impuesto a las Ganancias.

En su reflexión, destacó las diferencias con los empresarios que se enriquecieron durante su gobierno y luego se alinearon con los ciclos de “depredación”. También criticó al gobierno anterior, haciendo énfasis en que “no vale la pena llegar al Gobierno e intentar quedar bien con todos”, y remarcó que el PJ debía enfocarse en fortalecer sus bases y recuperar la confianza de la sociedad.

Propuestas para el Futuro del Partido Justicialista

Fernández concluyó su discurso planteando lo que consideró como las “cinco tareas fundamentales” para el Partido Justicialista en el futuro: formar cuadros políticos y técnicos, informar y divulgar ideas, planificar, organizar y, sobre todo, fomentar la militancia. Además, adelantó que en marzo presentarán una propuesta de trabajo para reconectar con la sociedad y devolverle al PJ su rol como una fuerza movilizadora.

Al finalizar su intervención, Fernández lanzó una crítica afilada a Javier Milei: “Este hombre, que no entiende el mundo en el que vive, está como si estuviera en Disney, en un cumpleaños, viendo a Rocky. Me hace acordar a Máximo cuando era chiquito y veía Rocky, pero Máximo era chiquito. No puede ser, no nos merecemos esto los argentinos, tenemos que trabajar para merecernos algo mejor”. Con estas palabras, la exmandataria cerró un acto cargado de simbolismo y de un firme mensaje hacia el futuro del peronismo y del país.