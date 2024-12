Once Tigres va a French mirando la punta, que es exclusiva de Atlético Naón

Esta tarde se inicia la novena fecha del Campeonato 2024/2025 de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, ​​con un enfrentamiento importante entre Once Tigres y Atlético French, que se disputará en el estadio Alberto Dehenen. El conjunto visitante, Once Tigres, llega con la esperanza de alcanzar la cima de la tabla, ya que se encuentra a solo tres puntos del líder exclusivo, Atlético Naón. El equipo local, Atlético French, recibirá a los Tigres con el reciente empate obtenido en su encuentro en Quiroga.

Por su parte, Once Tigres se presenta con la moral elevada tras su última victoria, la cual le permitió igualar en puntos con San Agustín, que perdió la primera ubicación. El partido entre Atlético French y Once Tigres será arbitrado por Ricardo Tripulillo, con la asistencia de Ignacio Pardavila, Néstor Pancera y Briain Céliz. El horario de inicio de este encuentro será a las 17:30hs.

A continuación – dos horas después-, en el estadio Antonio Crosa, Agustín Álvarez se enfrentará a Libertad en otro duelo de la jornada. Ambos equipos llegan motivados por victorias en sus últimas presentaciones. El Rojo, que ha tenido altibajos en su rendimiento, buscará seguir sumando puntos para mejorar su posición en la tabla, mientras que el ‘lagunero’ se encuentra con un partido menos, lo que podría complicar su situación si no logra los tres puntos. Es más, podría esta en la cima.

Este encuentro será arbitrado por Juan Carlos Morales, con la asistencia de Aldana Giles, Franco Buffone y Marcos Iaconis.

Además, mañana domingo 8 de diciembre continuará la fecha con los siguientes encuentros:

Atlético San Martín vs. Atlético Naón

Atlético 9 de Julio vs. Atlético Quiroga

Atlético La Niña vs. El Fortín

Deportivo San Agustín vs. Atlético Dudignac