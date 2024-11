Marcela Vitale: “La Violencia hacia la mujer afecta a todas las comunidades, incluso las rurales”

La Delegada Municipal de Dudignac, Marcela Vitale, en Despertate por Cadena Nueve y Máxima 89.9, abordó varios temas de la localidad, entre ellos las obras pendientes, la situación del acceso a la población y las iniciativas en torno a la violencia.

Vitale comenzó a comentar sobre el estado de los trabajos en el acceso principal a Dudignac, una problemática que ha estado preocupando a los vecinos desde hace tiempo. A pesar de las gestiones realizadas con la concejala Julia Crespo, aún no se han iniciado los trabajos de bacheo que tanto se requieren. “Hace más de cinco años que venimos luchando por esto. Lo que se hizo recientemente fue solo una solución temporal, taparon algunos pozos, pero no es lo que realmente necesitamos. El acceso está deteriorado y es vital, no solo para quienes viven aquí, sino también para quienes viajan a diario por motivos laborales y educativos”, expresó Vitale. A pesar de que no se ha confirmado una fecha precisa para los trabajos, la delegada mantiene la esperanza de que, al menos, se pueda delinear el acceso para mejorar la seguridad, especialmente en días de niebla, que representan un grave peligro para los conductores.

Un tema que destacó Vitale con entusiasmo fue la celebración del centenario del Club Dudignac, un evento que reunió a la comunidad local y a muchos visitantes. “Fue una fiesta hermosa, con una gran cena en honor a los 100 años del club, a la que asistió la intendente, María José Gentile, en su rol de vecina. También se realizaron exposiciones culturales, mostrando obras de artistas locales y de quienes alguna vez vivieron en el pueblo”, señaló. Estos festejos, que comenzaron en abril, fueron una oportunidad para reflexionar sobre el crecimiento y el desarrollo de la localidad.

Uno de los principales problemas que enfrenta la Delegación de Dudignac son los caminos rurales. Vitale explicó que, debido a las constantes lluvias, el mantenimiento de los caminos se ha vuelto un desafío importante para la localidad. “Cada vez que llueve, los caminos se ven gravemente afectados. El personal trabaja constantemente para repararlos, pero el clima no nos ayuda. Después de cada lluvia, debemos esperar entre 24 y 48 horas antes de poder hacer trabajos.

El tema de los caminos rurales ha sido recurrente en las reuniones con los vecinos, quienes, en su mayoría, se quejan de las malas condiciones de las rutas, especialmente aquellas que conectan Dudignac con otras localidades. A pesar de estos desafíos, Vitale destacó que, en algunos casos, la delegación ha logrado realizar reparaciones provisionales que, aunque no son suficientes, alivian la situación momentáneamente. “Estamos luchando constantemente con el clima y los pocos recursos, pero siempre tratamos de priorizar los caminos más críticos para que el acceso y la conectividad no se vean.

Durante el diálogo con el conductor del ciclo, Gustavo Tinetti, la Delegada Municipal de Dudignac, Marcela Vitale, hizo referencia a la violencia de la mujer y género. Es que una jornada prevista para realizarse esta mañana de martes, en la plaza San Martín de la localidad se suspendido por la lluvia. No obstante, Vitale expresó su profundo compromiso con la lucha contra la violencia hacia las mujeres, subrayando la necesidad de visibilizar este problema y garantizar el acceso a recursos para quienes lo necesiten.

Marcela Vitale comenzó su intervención señalando que la violencia de género no tiene fronteras y es un problema que se manifiesta en todos los ámbitos sociales, sin importar el tamaño de la comunidad. “La violencia contra las mujeres no es exclusiva de las grandes ciudades, ni de sectores determinados. En comunidades pequeñas como Dudignac, también existe y afecta a muchas mujeres que, muchas veces, no

A lo largo de la conversación, Vitale subrayó que la violencia de género puede tomar múltiples formas: desde agresiones físicas, hasta control económico, psicológico y emocional. “Es importante que la sociedad reconozca que la violencia no solo se da en los golpes, sino también en actitudes como el control sobre los ingresos de la mujer, su acceso a la educación o el

Vitale destacó que la prevención y la erradicación de la violencia de género comienzan con la educación. En este sentido, insistió en que tanto niños como adultos deben ser educados en valores como la igualdad, el respeto y la no violencia. “Desde pequeños, hay que enseñarles a los niños y niñas qué es una relación sana, basada en el respeto mutuo y en la igualdad. Además, es fundamental que las mujeres puedan reconocer que no deben tolerar ninguna forma de violencia”, señaló.

La delegada también hizo hincapié en la importancia de sensibilizar a los hombres, ya que, según afirmó, la violencia de género es un problema de toda la sociedad, no solo de las mujeres. “Los hombres tienen que involucrarse en la solución, cuestionar ciertos comportamientos que perpetúan la desigualdad y ser parte activa de la construcción de una sociedad más justa”,

Vitale recordó que la lucha contra la violencia de género no debe limitarse a brindar ayuda cuando ya se ha producido un hecho violento, sino que también se debe trabajar de manera preventiva. “La prevención es clave. Necesitamos un cambio cultural que involucre a toda la comunidad para que la viola

Semana de la No Violencia: Un Espacio de Reflexión y Acción

Aunque la Semana de la No Violencia contra la Mujer en Dudignac se vio afectada por la lluvia, las actividades programadas, como charlas, talleres y jornadas de concientización, fueron un paso importante en la sensibilización de la comunidad. “A pesar de las inclemencias del tiempo, seguimos organizando estas actividades porque es esencial seguir hablando de este tema. La violencia de género no se soluciona con una sola acción, sino con un trabajo constante”, dijo Vitale.

La delegada también destacó que estos esfuerzos no deben limitarse a una semana específica, sino que la lucha contra la violencia debe ser una tarea diaria para todos. “La violencia de género no tiene fecha, es algo que debemos abordar todos los días, no solo en una semana al año”, enfatizó.

Vitale reflexionó sobre las profundas consecuencias que la violencia de género tiene, no solo en las víctimas directas, sino también en sus familias y en la comunidad en general. “Las mujeres que sufren violencia enfrentan no solo los daños físicos y emocionales, sino también las secuelas a largo plazo, como problemas de salud mental. Y esto, a su vez, afecta el desarrol

El impacto generacional es otro aspecto que Vitale destacó. Las mujeres que viven en situaciones de violencia muchas veces transmiten a sus hijos e hijas patrones de conducta nociva, lo que perpetúa el ciclo de violencia. “Es fundamental que trabajemos para romper ese ciclo, brindando apoyo a las mujeres, pero también educando a los niños y adolescentes en el respeto y la igualdad”, concluye

Finalmente, Marcela Vitale hizo un llamado a toda la comunidad de Dudignac para que se comprometa con la erradicación de la violencia de género. “No es solo un tema de las autoridades, es un tema de todos. Todos tenemos que involucrarnos, ser conscientes de las señales de violencia, apoyar a las víctimas y trabajar para su erradicación.

Al respecto recordó que todas las semanas está en la Delegación de Dudignac, la Directora de Género, Albertina Perazzo para atender las consultas de cada mujer que lo necesite y pueden llamar al fijo 02317 492019.

