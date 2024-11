Reunión clave sobre la Ruta 5: Osvaldo Ottaviano de la Fundación Meta Siglo XXI presenta una propuesta innovadora para el futuro de las autopistas

Los intendentes de los distritos de Alberti, Bragado, Carlos Casares, Chivilcoy y Nueve de Julio se reunieron con el gerente Ejecutivo de Obras de Vialidad Nacional, Víctor

Farré, para dialogar sobre las obras de la Autovía de Ruta 5 y analizar la urgente necesidad de continuar con la construcción de la autovía de la Ruta Nacional 5.

Al respecto, fue consultado de Cadena Nueve, Ignacio Zabaleta referente de Unión de Usuarios Viales, toda vez que esta tarde se reúnen con legisladores para analizar las inversiones y sus fuentes de financiamiento. El convecino de Guaminí destacó la importancia de esta obra no solo está vinculada a la seguridad vial, sino también al desarrollo económico de una vasta región productiva del país, que atraviesa varias provincias y que depende de una infraestructura vial eficiente para movilizar su producción hacia los mercados nacionales e internacionales.

‘Este encuentro se produce en un contexto de creciente preocupación por el estado de la Ruta 5, una de las principales arterias viales del país, que aún no cuenta con la infraestructura adecuada para garantizar la seguridad de los millones de usuarios que a diario transitan por ella’, señaló Zabaleta. Tras ello añadió que ‘La falta de avances en la obra de la autovía ha sido un tema recurrente de discusión en los últimos años, y, por primera vez en mucho tiempo, los intendentes de varias de las localidades que atraviesan la ruta se han expuesto públicamente para reclamar por la continuidad de los trabajos’.

La Ruta 5 es una de las principales rutas nacionales que conectan el oeste de Buenos Aires con el centro del país, pero se encuentra en un estado crítico, con tramos de doble mano sin separación física, curvas peligrosas y señalización deficiente. Esto ha generado numerosos accidentes de tránsito, algunos de ellos con consecuencias fatales, lo que convierte la obra de la autovía en una necesidad urgente no solo para mejorar la seguridad, sino también para potenciar el desarrollo de una zona clave para la producción agrícola, ganadera. y comercial del país.

Un reclamo que trasciende lo local

El reclamo de los intendentes va más allá de una simple demanda local. Se trata de un problema que afecta a toda la región, pero también tiene un impacto directo en la economía nacional. Como explicó Ignacio Zavaleta, referente de la Unión de Usuarios Viales (UUV), esta obra no solo es fundamental para la seguridad de los ciudadanos, sino también para la conectividad y competitividad del país.

“Lo que estamos planteando hoy no es un reclamo de un sector específico, ni de un grupo de personas. Este es un pedido que atañe a toda la sociedad argentina. La Ruta 5 no solo es una arteria de transporte para las personas que viajan por turismo o trabajo, sino que es la vía por donde circula gran parte de nuestra producción. Si esta infraestructura no se moderniza, no solo estamos hablando de más muertes en la ruta, sino también de un retroceso económico para el país”, subrayó Zavaleta.

La importancia del financiamiento y las soluciones integrales

Hoy, la atención también se centra en el financiamiento de esta obra crucial. En paralelo a la reunión con Vialidad Nacional, la UUV convoca a una nueva reunión donde se debatirán las opciones para financiar no solo la Ruta 5, sino también otras rutas nacionales de alta circulación, como la Ruta 205, la Ruta 7 y la Ruta 9 , que atraviesan varias provincias y presentan situaciones similares de riesgo y desinversión.

Zavaleta, en este sentido, expresó que no cree en soluciones parciales ni en logros individuales. “El problema de la infraestructura vial en Argentina es estructural. Necesitamos una política de Estado con una visión integral, que no se limite a una obra aislada o a un solo tramo de ruta. Hay una red vial que necesita ser reconfigurada y modernizada en su totalidad. De lo contrario, seguiremos viviendo con la precariedad que hoy tenemos, y los accidentes seguirán cobrando vidas”, agregó.

En este marco, uno de los proyectos más discutidos es el de las autopistas inteligentes, una iniciativa presente y esta tarde a las 19 horas habrá una reunión con Osvaldo Ottaviano, directivo de la Fundación meta Siglo XXI a los fines de analizar el financiamiento de las obras.

Zavaleta destacó que la falta de una infraestructura vial moderna y segura no es un tema que deba verse como una cuestión política o ideológica. “No podemos seguir permitiendo que un pequeño grupo de personas siga lucrando con la desgracia de los argentinos. Este es un tema de vida o muerte para todos, sin importar la bandera política, el sector económico o la región en la que vivamos. La seguridad vial y el desarrollo del país deben ser prioridades para todos los actores políticos y sociales”.

Finalmente, la reunión de hoy a las 19:00 horas, convocada por la UUV, se perfila como un momento clave para avanzar en la concreción de la Ruta 5 y otras obras viales. La participación de legisladores, intendentes y representantes de diferentes sectores será fundamental para el encuentro.

“Lo que necesitamos ahora es que se defina la concreción de las obras y la propuesta de la Fundación es viable”, concluyó Zabaleta.

El reclamo por la Ruta 5 es una causa que no solo busca salvar vidas, sino también garantizar el desarrollo de un país que depende de la conectividad y la infraestructura para seguir creciendo. La esperanza es que este encuentro marca el comienzo de una nueva etapa, donde finalmente se logre la financiación y la concreción de una obra que lleva más de tres décadas esperando.

Plataforma Meet

http://meet.google.com/azd-ehjx-kvm