Está vigente la vacunación contra la fiebre hemorrágica argentina

En ‘Despertate’ el programa de la mañana de Cadena Nueve y Máxima 89.9, Romina Nápole, la referente de las campañas de vacunación del distrito resaltó que se encuentra vigente poder inmunizarse contra la Fiebre Hemorrágica Argentina – mal de los rastrojos-.

La profesional del área de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio, recordó que esta enfermedad, transmitida por roedores que habitan en las zonas rurales y urbanas, afecta a nuestra región, considerada zona endémica por la presencia. Señaló que es una sola dosis y está disponible para personas de entre 15 y 64 años.

Características de la Vacuna y Requisitos

La vacuna es parte del calendario nacional de vacunación en zonas endémicas, lo que significa que no es una campaña específica, sino una medida de salud pública constante. La vacuna está disponible para los residentes de Nueve de Julio y alrededores en los centros de salud designados. Sin embargo, como la vacuna no se puede almacenar durante largos períodos, se realiza mediante jornadas de vacunación centralizadas para que asistan varios pacientes ya que cuando se abre una dosis alcanza para diez personas y no puede ser guardada en el tiempo.

Es importante destacar que las personas embarazadas o con problemas de inmunocompromiso no pueden vacunarse.

¿Cómo acceder a la vacuna?

Romina informó que las personas interesadas en vacunarse pueden acudir a la salita Sabín, ubicada en Yrigoyen y Pueyrredón.

Es esencial que no se haya recibido ninguna otra vacuna en los 30 días anteriores o previos a la aplicación de la vacuna contra ‘el mal de los rastrojos’, recordó.

Vacunación contra el Dengue: Campaña Especial con Requisitos

Además de la fiebre hemorrágica, la vacunación contra el dengue es otro tema de campaña especial y alcanza alas personas entre 15 a 59 años , pues e

Aunque la vacuna contra el dengue está aprobada a partir de los 4 años , el gobierno provincial ha puesto esta franja etaria.

¿Cómo acceder a la vacuna contra el dengue?

Para poder vacunarse contra el dengue, es fundamental estar declarado en el sistema SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino), resaltó Romina Nápole.

Es importante que las personas que fueron diagnosticadas con dengue durante el período entre 2022 y 2024, y que no fueron registradas en el SISA, se registren en el portal Mi Salud Digital.

Vacunación Exclusiva en Hospitales

Romina aclaró que, al tratarse de una vacuna nueva, solo se aplicará en hospitales y en el caso del distrito de Nueve de Julio, en el Hospital Julio de Vedia, por contar con mayor infraestructura que un CAPS, en caso de ser necesario.

Requisitos Importantes para la Vacunación contra el Dengue:

Edad : La vacuna está destinada a personas de entre 15 y 59 años que h

15 y 59 años Registro en el SISA : Solo podrán vacunarse los diagnosticados oficialmente con dengue y que su información esté registrada.

Continúan las Campañas de Vacunación contra Gripe y COVID-19

A pesar de que el foco de atención está en la fiebre hemorrágica y el dengue, las campañas de vacunación contra la gripe y COVID-19 siguen en curso.

Romina Nápoles recordó que la vacuna contra la gripe es especialmente importante y se pueden vacunar en el momento que se desee.

También hizo un llamado a las mamás para que no olviden que los niños de 5 años pueden vacunarse antes del ingreso escolar. ‘Lo pueden ir haciendo ahora’, recordó.

No dejes pasar la oportunidad de vacunarte. Tu salud y la de tu comunidad dependen de ello.