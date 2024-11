Ante el Feriado Nacional por el Día de la Soberanía Nacional no habrá recolección de bolsitas domiciliarias

La Municipalidad de Nueve de Julio informa a la comunidad que, con motivo de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, se han dispuesto modificaciones en el cronograma habitual de re

De acuerdo con lo establecido, el próximo lunes 18 de noviembre no se llevará a cabo la recolección de residuos perecederos domiciliarios (bolsitas) en el ámbito de todo el distrito. Asimismo, no se realizarán las tareas de recolección de productos de poda, carpido y escombros en la Zona I, mientras que en la Zona II no se procederá con la recolección de materiales reciclables en ese.

La Municipalidad solicita a los vecinos tener en cuenta estas modificaciones y les recomienda organizar la disposición de residuos en los días previos o posteriores al feriad.

Para cualquier consulta adicional, los vecinos pueden comunicarse con la Secretaría de Servicios Públicos o consultar la página web oficial de la Mun.

Agradecemos la colaboración de todos para mantener nuestra ciu