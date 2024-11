Julieta Linares: “El Cooperativismo es el camino para resolver el déficit habitacional en Bariloche”

Julieta Linares, presidenta de la Cooperativa de Viviendas “Amapolas” de Bariloche, se refirió a los desafíos que enfrenta esa ciudad turística por excelencia en cuanto a la falta de acceso a la vivienda, un problema que afecta tanto a los residentes permanentes como a los trabajadores del sector turístico. En una entrevista para el programa ‘Momento cooperativo’ Despertate programa líder de Cadena Nueve y Máxima 89.9 fue señalando la actividad en relación al hábitat en la región.

La cooperativista destacó que la institución se gestó de mujeres que son sus integrantes y al observar esta problemática y necesidad de solución se asociaron para hacer un trabajo fortalecido en grupo y no en lo individual.

El Impacto del Turismo en Bariloche

Julieta Linares comenzó la charla contextualizando la realidad de Bariloche, una ciudad que, si bien es un destino turístico de renombre internacional, enfrenta serios problemas en cuanto a la accesibilidad de la vivienda para sus residentes. “Bariloche es un lugar que enamora a todos, tanto a los locales como a los turistas, pero también enfrenta desafíos graves debido al modelo turístico actual. El extractivismo turístico de alta gama ha provocado que los precios de la vivienda suban de manera exorbitante y los residentes permanentes se vean desplazados por la falta de tierras y es tema del Concejo Deliberante.

La presidenta de la cooperativa subrayó que si bien el turismo es una de las principales fuentes de ingresos de la ciudad, este no puede seguir creciendo a expensas de los trabajadores locales que no encuentran dónde vivir. “Los mozos, las mucamas, los trabajadores de los hoteles y restaurantes, muchas veces no tienen dónde alquilar, y en muchos casos, las empresas que necesitan profesionales no pueden cubrir vacantes porque estos trabajadores no consiguen alojamiento. Algo está funcionando mal en este modelo, y las políticas públicas deben equilibrar mejor las necesidades del turismo con las necesidades de la comunidad local”, afirmó Linares.

Para fortalecer el proceso de autogestión en la creación de viviendas y la gestión del hábitat, la cooperativa “Amapolas” participará de un evento internacional sobre el derecho al hábitat, que se llevará a cabo entre el 21 y el 23 de noviembre en San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Bariloche. Este encuentro, denominado Encuentro Internacional Autogestionario de Diseño Participativo para el Derecho al Hábitat y los Bienes Comunes , resaltó.

El desafío de la planificación urbana en Bariloche y la región es claro, añadió Julieta Linares. Las políticas habitacionales aún no alcanzan a cubrir la demanda de viviendas, y el sector privado no siempre puede ofrecer soluciones accesibles. “Estamos trabajando con otras cooperativas para que se considere la inclusión de las mismas en los proyectos de loteos sociales. Necesitamos que se tenga en cuenta a quienes se organizan, porque las soluciones no deben ser solo para individuos, sino para colectivos”, dijo Linares.

A pesar de las dificultades, Linares aseguró que el proceso de organización colectiva es lo que hace la diferencia. “El cooperativismo es una forma de enfrentar los problemas, y es mucho más amoroso hacerlo juntos que hacerlo solos. Por eso, siempre invita a todas las personas a organizarse”, concluyó.

Conclusión

El cooperativismo, la participación comunitaria y la sostenibilidad son las claves para enfrentar el déficit habitacional en Bariloche, según Julieta Linares. Con una fuerte perspectiva de género y un enfoque en el cuidado del medio ambiente, la cooperativa “Molas” busca no solo resolver el problema habitacional de sus integrantes, sino también generar un modelo de ciudad más equitativo, inclusivo y sustentable. A través de la organización colectiva, las cooperativas de vivienda están demostrando que es posible construir un futuro mejor para todos y todos, a pesar de los obstáculos y las desigualdades que existen en el camino.