El Ministro de Educación explicó por qué se incluyó literatura con pasajes eróticos en los programas educativos de la Provincia

El director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, respondió críticas de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien denunció en Twitter que la gestión de Axel Kicillof “sexualiza” a los alumnosa través de los libros distribuidos en las escuelas secundarias.

Victoria Villarruel compartió fragmentos de la novela Cometierra, de Dolores Reyes, que incluye escenas de encuentros sexuales, y expresó: “Existen límites que nunca deben pasarse. ¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas!”.

En su respuesta, Alberto Sileoni rechazó las acusaciones y aseguró que no existe fundamento en las críticas. “Nosotros no somos provocadores, somos educadores”, afirmó el ministro en conferencia de prensa, y aclaró que los libros en cuestión no son materiales destinados a la educación sexual, sino parte de una colección llamada Identidades Bonaerenses.

“Me gustaría que hicieran un esfuerzo de comprensión”, dijo Sileoni. “Estos libros van a las bibliotecas de las escuelas, no se obliga a los estudiantes a leerlos. Son materiales de apoyo para los docentes, que permiten abrir un mundo a muchos chicos que no tienen acceso a otros tipos de literatura”. Según el funcionario, la inclusión de estos libros busca enriquecer la educación de los estudiantes, especialmente en aquellos que necesitan aclaraciones de los docentes.

Sileoni destacó que, de los más de 1.700.000 estudiantes de nivel secundario en la provincia, muchos no pueden comprar libros, y que las políticas educativas buscan ofrecer alternativas que complementen el currículo tradicional. Además, lamentó que algunos sectores no comprenden la dimensión educativa y cultural de obras literarias que exploran temas complejos.

Con respecto a las preocupaciones sobre la “sexualización” de los estudiantes, el ministro detalló que los libros de la colección incluyen guías pedagógicas que indican a los docentes cómo abordar los contenidos y, en algunos casos, sugiere que los libros sean dirigidos a estudiantes de 15 años en adelante oa la secundaria orientada, donde los temas tratados son más complejos.