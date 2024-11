Se definen los equipos que siguen en competencia

Esta noche, a partir de las 20:30, se disputarán dos partidos clave de la Zona 15 del Torneo Federal Regional Amateur en el marco de la Región Pampeana Norte, los cuales definirán quiénes continuarán con posibilidades de avanzar a la serie.

Uno de los encuentros se jugará en el estadio Ramón N. Poratti, donde Atlético 9 de Julio recibirá a Once Tigres. Este partido es fundamental para ambos equipos, ya que la diferencia entre el “Millonario” y los “Tigres” es de apenas dos puntos, lo que mantiene la incertidumbre sobre quién se llevará el triunfo y las posibilidades de seguir en carrera. El equipo visitante se presenta con una ventaja mínima, pero los de locales se perfilan para mantenerse en la competencia.

El otro partido, que también promete ser de alto voltaje, se jugará en el estadio Antonio Crosa, donde el Club Agustín Álvarez recibirá al Atlético Carlos Casares.

En este caso, el conjunto local no ha sumado unidades hasta el momento, por lo que necesita una victoria urgente para no defraudar a sus simpatizantes e hinchada. El escenario se complica, ya que para que Atlético Carlos Casares pueda avanzar, debería ganar y esperar que el otro encuentro entre Atlético 9 de Julio y Once Tigres termine en empate, y un triunfo ‘rijo’ beneficiaría a la competencia del estadio ‘Millonario’.

El Torneo Federal Regional Amateur es conocido por su paridad y lo impredecible de los resultados, por lo que aunque la matemática juega un papel importante, el fútbol es siempre una caja de sorpresas. Los jugadores y cuerpos técnicos de los cuatro equipos saldrán a la cancha con la intención de llevarse la victoria, y lo único cierto es que los nervios estarán a flor de piel en ambas sedes.

Atlético 9 de Julio buscará mantener la ventaja y asegurar la clasificación, mientras que Once Tigres necesita sí o sí el triunfo para seguir con posibilidades de pasar a la siguiente etapa. En el otro cotejo, Agustín Álvarez, que aún no ha logrado puntos, tendrá que enfrentar a un Atlético Carlos Casares que llega como favorito para quedarse con los tres puntos, pero el fútbol, ​​como siempre, puede.

A las 20:30 se dará inicio a una noche decisiva para los equipos de la zona, y el espectáculo está asegurado para los hinchas de la región. Las chances de clasificación están al alcance de la mano, pero como siempre en el fútbol, ​​los resultados solo se sabrán una vez que el árbitro pitada final.

Posiciones de la Zona 15:

Once Tigres 9

Atlético Carlos Casares 7

Atlético 9 de Julio 7

Agustín Álvarez 0