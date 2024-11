Martín Viera: ‘Presentamos proyectos para mejorar la seguridad y nunca nos contestan’

El presidente de la Asociación Civil de Seguridad Ciudadana en el Nueve, Martín Viera, habló en exclusiva con Gustavo Tinetti en el programa de radio ‘Despertate’ por Cadena Nueve y Máxima 89.9 y expresó su profundo malestar por la falta de acción de las autoridades municipales frente a los graves problemas de inseguridad que atraviesa la ciudad. Con un tono firme y apasionado, Viera denunció una serie de robos personales y la constante falta de respuesta de los funcionarios frente a los reclamos que realiza su asociación para mejorar la seguridad, como la reciente propuesta de ordenanza con explicación desde el uso de la Banca Ciudadana.

Viera relató que en los últimos ocho años ha sido víctima de robos en diversas oportunidades, incluyendo daños a propiedades personales como un departamento y el robo de cables de un edificio en construcción. “Hace 33 años que vivo en Buenos Aires, y en Nueve de Julio, en apenas 8 años, me robaron ocho veces. Es un número alarmante”, afirmó. Además, agregó que en la Capital Federal, donde residía antes, nunca había sufrido un cuadro similar ya que en tantos años, sufrí 4 robos no tan importantes como estos.

En su relato, Viera subrayó lo que considera una “ausencia total” de gestión por parte de los funcionarios locales. Criticó la falta de respuesta a las propuestas de seguridad presentadas desde la Asociación Civil, que en su mayoría han quedado sin contestación o sin seguimiento. “Nosotros presentamos proyectos para mejorar la seguridad, pedimos información sobre comercios habilitados, pero nunca nos contesten. No les importamos. A las autoridades no les interesa la seguridad de los ciudadanos”, resaltó.

El presidente de la asociación, que ha impulsado numerosas iniciativas de seguridad en el distrito, expresó su frustración por la falta de recursos humanos en las fuerzas de seguridad locales. Relató una situación vivida recientemente al intentar hacer una denuncia en la comisaría local: “Ayer, estuve esperando 4 horas para poder hacer una denuncia. Solo había un oficial de servicio para atender toda la comisaría. Esto no es una gestión, es un desastre. No tenemos más que un municipio que se preocupa por la foto, pero no por las realidades que vive la gente”, resaltó.

El doble de robos que en la Ciudad de Buenos Aires

Viera relató sus experiencias personales, evidenciando la gravedad de la situación. Aseguró que, mientras residía en Buenos Aires, sufrió varios robos en un período de tiempo, pero que la situación en 9 de Julio es aún peor. “Hace 33 años que vivo en Buenos Aires, y en esos años me robaron cuatro veces. En 8 años que llevo en 9 de Julio, me robaron ocho veces. La diferencia es abismal”, expresó, reflejando una realidad preocupante para los ciudadanos que viven en esta ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires.

Para Viera, el problema no solo radica en la delincuencia, sino también en la falta de interés y acción de las autoridades. “Nos roban, nos afanan, y las autoridades siguen sin reaccionar. Es un círculo vicioso que no termina”, comentó.

El desafío de invertir en un contexto hostil

Más allá de lo económico, el aspecto emocional de ser víctima de robo también ha dejado huella en Viera. Con una mezcla de frustración y tristeza, explicó cómo la inseguridad está afectando su capacidad de invertir en su ciudad, algo que siempre demostró como un acto de compromiso con el lugar que lo acogió. “Yo venía a invertir en 9 de Julio, pero con cada robo, me di cuenta de que esta ciudad es hostil para hacerlo. Ya no sé si seguir invirtiendo aquí”, agregó.

La falta de protección para las inversiones, según Viera, es uno de los principales factores que aleja a los empresarios y emprendedores de la ciudad. “Me robaron cables, equipos, y hasta materiales que tenía para mis proyectos. Y no pasa nada, la gente sigue viviendo con miedo y los funcionarios siguen sin dar respuestas.”

Para Viera, el principal responsable de esta situación es la clase política local, especialmente la intendente, quien según él, no está cumpliendo con su rol de garantizar la seguridad. “Tenemos un intendente que tiene una buena imagen personal, pero no hay gestión. No sabemos qué pasa, no hay respuestas. En 9 de Julio no nos importa nadie. Ni los concejales ni los funcionarios se interesan”, sentenció Viera con firmeza.

Según el presidente de la Asociación de Seguridad Ciudadana el el Nueve, los proyectos presentados para mejorar la seguridad quedan en el olvido. “Hace meses que presentamos propuestas, como la ley para regular el comercio de materiales no ferrosos, pero no tuvimos respuesta. Me comuniqué con concejales del oficialismo, y lo único que recibió fue un ‘no llegó nada’. Nos mienten en la cara” , detalló, con indignación.

El vacío institucional y la falta de seguridad.

Viera relató además una experiencia reciente cuando intentó realizar una denuncia en la comisaría local. “Ayer fui a la comisaría a hacer una denuncia, y tardé cinco horas. No había personal, solo un oficial atendiendo todo. Me atendieron a la 1:30 de la mañana, y aún así, no se resolvieron mis problemas. Esto es lo que pasa todos los días, pero parece que a las autoridades no les importa”, añadió.

La situación es aún más alarmante si se toma en cuenta que la falta de efectivo policiales también afecta a otros sectores importantes, como el fútbol local. A pesar de las denuncias, la falta de seguridad y la escasez de efectivo policiales siguen siendo un problema sin solución.

El desencanto de un líder social

Martín Viera también destacó el desinterés de la clase política ante las preocupaciones ciudadanas. Según relató, la falta de respuesta y compromiso de los concejales e incluso del presidente del Consejo Deliberante es otro factor que alimenta su desconfianza en el sistema. “Te mandan a hacer un proyecto, te dicen que lo van a estudiar, pero no lo hacen. Llevamos años con las mismas promesas vacías”, enfatizó.

El enojo de Viera es evidente, pero también lo es su determinación de seguir luchando. “No me voy a quedar callado, voy a seguir denunciando. Pero ya no pongo más un peso en 9 de Julio, porque no tengo ninguna seguridad. No me ayudan, no me protegen. ¿Para qué pagar impuestos de seguridad si ni siquiera me ¿protegen de los robos?”, señaló.

A pesar de su enojo, Viera dejó claro que no piensa rendirse. A lo largo de los años, ha estado luchando por la mejora de la seguridad en su ciudad y no tiene intenciones de abandonar esa causa. “La única forma de que las cosas cambien es que la gente se dé cuenta de lo que está pasando. No podemos seguir así. Tenemos que exigir a las autoridades que cumplan con su rol”, dijo Viera, con la mirada puesta en un futuro Mejor para Nueve de Julio.