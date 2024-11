Ganó Libertad el clásico y quedó único líder

Este domingo se completó la sexta fecha de la fase 1 del Campeonato 2024/2025 de la Liga Nuevejuliense, dejando resultados interesantes y una nueva configuración en la tabla de posiciones.

En el estadio Vicente Cusatti, se disputó el esperado clásico entre Libertad y Atlético 9 de Julio. El encuentro terminó con una victoria para el local, Libertad, que se impuso por 1 a 0. El único gol del partido fue obra desafortunada de Agustín Sánchez, quien, tras un ataque lagunero, el balón e rebotó y se coló en la red de su propio arco. Este resultado permitió a Libertad afianzarse como único líder de la competencia, especialmente tras los empates de San Agustín y Naón contra Once Tigres.

En otro duelo destacado, Atlético Naón y Once Tigres no lograron romper el empate y finalizaron su partido sin goles en el césped del CAN. La falta de puntería fue notable, y ambos equipos se llevaron un punto.

En el estadio Antonio Crosa, Agustín Álvarez brilló al marcar dos goles que dieron la victoria a su equipo. Ignacio Bossio y Juan José Longhini anotaron desde el punto penal, llevando a su equipo a un triunfo.

Los partidos de la jornada comenzaron el viernes por la noche, cuando San Martín logró un ajustado triunfo de 1 a 0, y continuaron el sábado con el empate 1 a 1 en Facundo Quiroga entre Atlético y San Agustín.

Aún se desconoce la fecha del partido pendiente entre El Fortín y Atlético French, lo que mantiene en vilo a los seguidores de ambos clubes.

La competencia sigue intensa, con Libertad tomando la delantera, mientras otros equipos luchan por mejorar su posición en la tabla. La próxima jornada promete más acción y sorpresa.

Síntesis sexta fecha

Libertad 1 – Atlético 9 de Julio 0

Atlético Naón 0 – Once Tigres 0

Agustín Álvarez 2 – La Niña 0

Atlético y Social Dudignac 0 – San Martín 1

Atlético Quiroga 1 – Deportivo San Agustín 1

El Fortín- Atlético French (Pendiente)

Tabla de posiciones

Libertad: 15 puntos

Deportivo San Agustín: 13 puntos

Atlético Naón: 13 puntos

San Martín: 10 puntos

Atlético Quiroga: 10 puntos

Once Tigres: 10 puntos

Agustín Álvarez: 9 puntos

Atlético 9 de Julio: 6 puntos

Atlético French: 5 puntos

Atlético La Niña: 4 puntos

Atlético y Social Dudignac: 3 puntos

El Fortín: 0 puntos