Matías Losinno: ‘La CEyS ‘Mariano Moreno no debe, le deben’

En una conferencia de prensa el presidente de la Cooperativa ‘Mariano Moreno’ de Nueve de Julio, Dr. Matías Losinno explicó que Camesa no tiene derecho a reclamo alguno, ya que por un fallo judicial, no puede hacerlo, toda vez que el Estado nacional, debe a la CEyS u$s 55 millones, y se está en proceso de compensaciones, donde el dinero reclamado es menor.

Además, resaltó que no habrá intervención, ya que para que así sea, se requiere de una decisión judicial. Si hay un pedido de veeduría, el cual ya se realizó a la Cooperativa de Villa Gesell con dictamen favorable a la servidora y ello alcanza a las restantes cooperativas.

Informe en proceso