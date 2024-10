La Cooperativa ‘Mariano Moreno’ de Nueve de Julio desmiente información de intervención: “No somos deudores, somos acreedores”

En una conferencia de prensa el presidente de la Cooperativa ‘Mariano Moreno’ de Nueve de Julio, Dr. Matías Losinno explicó que Camesa no tiene derecho a reclamo alguno, ya que por un fallo judicial, no puede hacerlo, toda vez que el Estado nacional, debe a la CEyS u$s 55 millones, y se está en proceso de compensaciones, donde el dinero reclamado es menor.

Además, resaltó que no habrá intervención, ya que para que así sea, se requiere de una decisión judicial. Sí hay un pedido de veeduría, el cual ya se realizó a la Cooperativa de Villa Gesell con dictamen favorable a la servidora y ello alcanza a las restantes cooperativas.

Matías Losinno, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, enfatizó: “No somos deudores, somos acreedores. El estado nacional nos debe 55 millones de dólares, y esto es un aspecto fundamental que queremos que nuestra comunidad conozca”.

Durante las últimas dos décadas, las cooperativas de energía, especialmente en la provincia de Buenos Aires, se han enfrentado a un cepo tarifario que ha limitado sus ingresos. Este escenario ha llevado a muchas entidades a acumular deudas con CAMMESA, la comercializadora de electricidad. Sin embargo, la Cooperativa Mariano Moreno ha estado trabajando activamente para revertir esta situación.

En este contexto, la cooperativa se ha sumado a una causa judicial liderada por la cooperativa de Villa Gesell, que han demostrado la existencia de un pasivo regulatorio y, esencialmente, un activo regulatorio que podría compensar los desfasajes tarifarios acumulados. “Estamos convencidos de que si se aplicaran las leyes como corresponden, podríamos recuperar lo que nos corresponden y, de esta manera, garantizar un mejor servicio”.

Esta conferencia se gestó ya que este miércoles, Infobae publicó que ‘El Gobierno intervendrá 7 cooperativas eléctricas y le reclama una deuda total a ese sector por $325.000 millones..Las veedurías en las entidades surgieron de una acción conjunta de Cammesa, la empresa que se encarga del sector eléctrico, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, Inaes’.

La noticia que ha generado preocupación entre los socios y la comunidad, en la que se mencionó la posibilidad de intervención de las cooperativas, fue categóricamente desmentida. “No hay fundamento para hablar de intervención”. Para ello debe haber una resolución judicial, lo que no hay, añadió el abogado-cooperativista.

Toda vez que la información sobre una intervención de siete cooperativas, entre ellas la de Nueve de Julio, nace de un artículo de Infobae, el cual falta a la verdad. Ante ello se ha hecho una solicitud de derecho a réplica ya en curso, la cooperativa se manifiesta dispuesta a combatir la desinformación. “Es fundamental que nuestros socios y la comunidad tengan acceso a información veraz sobre nuestra situación. Estamos comprometidos con la transparencia y el trabajo conjunto”, finalizó el presidente de la CEyS ‘Mariano Moreno’.

En otros términos, el Consejo de Administración de la Cooperativa nuevejuliense señaló que durante los últimos 20 años, las cooperativas de distribución de energía en Argentina, incluidas las de la provincia de Buenos Aires, nos hemos enfrentado a un severo cepo tarifario. Esto significa que las tarifas establecidas por el gobierno nacional no han sido suficientes para cubrir nuestros costos operativos, que incluyen gastos laborales, inversiones en infraestructura y otros gastos necesarios para prestar un servicio.

Como consecuencia, muchas cooperativas y empresas de distribución se han visto obligadas a endeudarse con CAMMESA, la comercializadora de energía que opera tanto en inversiones privadas como en el sector público.

Acciones colectivas y avances judiciales

Ante esta situación, la cooperativa de Villa Gesell ha liderado acciones judiciales en defensa de nuestros derechos. A través de estas acciones, hemos podido evidenciar que, si bien enfrentamos un pasivo regulatorio, también existe un activo regulatorio que respalda nuestra causa. Es importante destacar que, según la pericia realizada en nuestro caso, el estado nacional nos debe aproximadamente 55 millones de dólares, lo que demuestra que, en términos legales, no es así.

Recientemente, se ha hablado de una posible intervención debido a las deudas acumuladas, sin embargo, la realidad es que podría haber una veeduría, la que ya hubo en la Cooperativa de Villa Gesell parece ser más compleja de lo que sugiere algunos titulares.

Según Matías Losinno, presidente del Consejo de Administración de la CEyS “Mariano Moreno”, “no debemos, nos deben”. Esta afirmación se basa en dictámenes judiciales que respaldan su posición y que destacan que el Estado nacional les adeuda aproximadamente 55 millones de dólares. La cooperativa, al igual que otras en la región, ha estado enfrentando dificultades económicas debido a un desfasaje en la ecuación económico-financiera que afecta a todas las distribuidoras del servicio.

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) había iniciado una veeduría en 2019, en Villa Gesell ante la creciente morosidad reportada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Los veedores concluyeron que la Cooperativa de Villa Gesell, al igual que Nueve de Julio, cumple con los principios cooperativos, a pesar de las dificultades.

Uno de los puntos clave en esta discusión es el “principio de compensación”, que establece que si una parte debe dinero a otra, esta situación debe ser equilibrada. En este caso, el juez federal ha dictado que CAMMESA se abstenga de perseguir el cobro de la deuda mientras se establece la compensación adecuada.

Además, la cooperativa ha estado asumiendo costos extraordinarios para garantizar el suministro eléctrico. En el último verano, se gastaron 250.000 litros de gasoil para mantener la generación de energía, un costo que normalmente debería estar cubierto por el Estado. La falta de tarifas justas y razonables ha llevado a las cooperativas a depender de cuotas de capital y sostener el servicio.

SERVICIO CEyS EN EL VERANO Y TENDIDO PENDIENTE

También el presidente del Consejo de Administración, hizo mención al servicio que se brindará ante las altas temperaturas y mayor consumo que se avecina.

Matías Losinno explicó que la cooperativa ha estado asumiendo costos extraordinarios para garantizar el suministro eléctrico. En el último verano, se gastaron 250.000 litros de gasoil para mantener la generación de energía, un costo que normalmente debería estar cubierto por el Estado. La falta de tarifas justas y razonables ha llevado a las cooperativas a depender de cuotas de capital y endeudamiento para poder operar.

Eso del verano pasado está previsto para este temporada que se viene.

En cuanto a las obras necesarias para mejorar la infraestructura energética, se espera que la colaboración con la provincia de Buenos Aires permita aumentar significativamente la capacidad de la cooperativa, pasando de 20 a 80 megas, al hacer referencia al inicio de la obra 25 de Mayo- Nueve de Julio.

En resumen, la Cooperativa Mariano Moreno de Nueve de Julio enfrenta desafíos significativos, pero cuenta con respaldo legal y una estrategia clara para resolver su situación. La comunidad puede estar tranquila, ya que sus representantes están comprometidos en defender sus intereses y asegurar un suministro.