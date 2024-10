‘Cuento del Tío’ en nombre de la Municipalidad nuevejuliense

La Municipalidad de Nueve de Julio alerta a los vecinos sobre un grupo de individuos que están recorriendo la ciudad vendiendo bolsas a un costo de $12.000, alegando que se trata de una iniciativa para el Día del Repartidor de Basura y para ayudar con el funcionamiento del camión de recolección.

Es importante destacar que la Municipalidad NO está realizando colectas de ningún tipo ni están asociadas a esta venta. Se exhorta a la comunidad a no caer en esta estafa y a no adquirir estos productos, ya que no están respaldados por la entidad municipal, y lo hacen apócrifamente.

Las autoridades están al tanto de la situación y se está procediendo con la denuncia correspondiente para investigar estos hechos y detener a los responsables.

Se recomienda a los vecinos que, en caso de ser abordados por estos individuos, se mantengan alerta y se comuniquen con la policía al 911 o con la municipalidad para reportar cualquier actividad sospechosa.

‘La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad son una prioridad. Juntos podemos mantenernos informados y protegernos de fraudes’, se destaca desde la Municipalidad