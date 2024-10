Intensa actividad de Hockey el próximo sábado y domingo en el Club Atlético

Una intensa actividad de Hockey habrá este fin de semana en la cancha del Club Atlético: el sábado a partir de las 10 hs se disputan los partidos de la última fecha de los certámenes femeninos, con la visita de los equipos del Club 25 Hockey, de la ciudad de 25 de Mayo y el domingo a la misma hora comienzan los Play offs del torneo de 1ª división masculina, ambos de la Asociación del Hockey del Centro de la Provincia.

En cuanto a las damas, comienza la jornada con un partido amistoso entre los equipos “B” de Sub 14, categoría en la que Atlético habrá de participar con dos equipos en el Torneo Nacional Regional Bonaerense, en Mar del Plata, el mes que viene; a las 11,30 hs juegan Sub 14, en la que el local lidera la tabla de posiciones luego Sub 16 y cierra la jornada la primera; la visita no presenta Sub 19, división en la que Atlético también está 1°, lo mismo que en Primera división; y en Sub 16 es 2°, a un punto de Huracán.

Y el domingo a la misma hora comienzan los play Offs de caballeros, con el primer partido entre Atlético y Eclipse, de G.Villegas, luego juegan Saladillo H.C. con San Martín de Pehuajó; a la tarde, a partir de las 15,30 hs juegan los perdedores; y a las 17 hs los ganadores, partido que clasifica a uno de los finalistas para enfrentar el 17 de noviembre al ganador de la otra zona, por el título de campeón del año.

La entrada es libre para todos los partidos y habrá muy buen servicio de cantina y parrilla.