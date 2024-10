El Concejo Deliberante aprobó esta noche la derogación de una ordenanza tratada el 10 de octubre en Dudignac por la cual se ratificaba un convenio marco para que una empresa privada – Nandi- haga uso del Centro San Cayetano. Fue por mayoría ya que los ediles del PRO no lo hicieron. En nombre de ese bloque, Cesar García resaltó que se aprobaba una ordenanza que no había sido promulgada o rechazada por el Ejecutivo, ya que el plazo para hacer no se había cumplido.

