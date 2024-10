Once Tigres frenó a Libertad y Naón a San Agustín

El Violeta sigue de fiesta tras su victoria este sábado ante El Fortín, un resultado que cobra aún más relevancia luego de que los líderes de la competencia perdieran en la cuarta fecha del Campeonato 2024/2025 de la Liga Nuevejuliense. Con este nuevo panorama, ahora hay cuatro equipos en la cima con 9 puntos, ya que se suma el CAN.

En el estadio Vicente Cusatti, Libertad no pudo mantener el ritmo y cayó 2 a 1 frente a Once Tigres. El encuentro comenzó con un penal convertido por Enzo Monjada, que abrió el marcador a favor de los tigres. Aunque Emanuel Miraglia logró igualar temporalmente para Libertad, el equipo no pudo sostener el empate y fue nuevamente superado por la anotación de Monjada.

En otro partido emocionante, el Club Atlético Naón (CAN) logró una importante victoria en su campo al derrotar a Deportivo San Agustín 1 a 0. Lautaro Aragonés fue el encargado de marcar el gol que no solo aseguró los tres puntos, sino que también catapultó al equipo a la primera posición, compartiendo el liderato con tres clubes más.

Por su parte, en el estadio José María Solaberrieta, La Niña comenzó el partido con ventaja gracias a un gol de Juan “Misil” Adriel. Sin embargo, San Martín no se dio por vencido y logró igualar por intermedio de Agustín Hipkins, y más tarde, Matías Rivero selló la victoria para su equipo, culminando el encuentro con un 2 a 1 a favor de San Martín.

Más tarde, en Dudignac, Atlético Social se enfrentó a Atlético French, que se mostró contundente y se llevó los tres puntos, manteniendo así la competitividad en la parte alta de la tabla.

El local se puso en ventaja por intermedio de Kevin Navarro; y más tarde, a través de Esteban ‘Corto’ Martín llegó el empate ‘Albinegro’ y 1 a 1 fueron al descanso. Reanudado el juego para los últimos 45′, Ezequiel Roque puso el 2 a 1 aumentando la cuenta, Marcelo Burzac, siendo el 3 a 1 el resultado final para French.

Con estos resultados, la Liga Nuevejuliense se vuelve más apasionante, ya que cuatro equipos se proyectan en la lucha por el título de la fase 1.

Síntesis cuarta fecha

Libertad 1 – Once Tigres 2

Atlético Naón 1 – Deportivo San Agustín 0

Atlético La Niña 1- San Martín 2

Atlético y Social Dudignac 1 – Atlético French 3

El Fortín 0 – Atlético Quiroga 2

Tabla de posiciones

Deportivo San Agustín: 9 puntos

Libertad: 9 puntos

Atlético Quiroga: 9 puntos

Atlético Naón: 9 puntos

San Martín: 7 puntos

Once Tigres: 6 puntos

Atlético French: 5 puntos

Atlético La Niña: 4 puntos

Atlético 9 de Julio: 3 puntos

Atlético y Social Dudignac: 3 puntos

Agustín Álvarez: 3 puntos

El Fortín: 0 puntos