Dino Fileccia: ‘es muy desalentador que un descuido administrativo afecte a nuestra institución y a los jugadores

Anoche, en la competencia del torneo Federal Regional Amateur, debían disputarse dos partidos correspondientes a la segunda fecha de la zona 15. Uno de ellos, el encuentro entre Once Tigres y Atlético 9 de Julio, se llevó a cabo con éxito, culminando en una victoria para del Tigre por 1-0. Sin embargo, el partido entre Atlético Carlos Casares y Agustín Álvarez no se realizó debido a un inconveniente administrativo: la Liga local no comunicó a la AFA la programación del encuentro en tiempo y forma.

Este partido ha sido reprogramado para mañana a las 20:30. La notificación, que debería haber sido gestionada por la liga local, originó inconvenientes al club Agustín Álvarez, lo que generó una serie de dificultades logísticas, señaló Dino Fileccia, presidente del club Agustín Álvarez, quien expresó su decepción por la situación, destacando el esfuerzo y la planificación invertidos en la preparación para este torneo.

El dirigente comentó sobre el impacto que este contratiempo tiene en la vida institucional del club, ya que se había organizado todo, desde los pasajes hasta el hospedaje de los jugadores, muchos de los cuales provienen de Buenos Aires y debieron pedir permisos en sus trabajos para participar. “Es un golpe duro para todos”, señaló.

Respecto a las comunicaciones en el ámbito del torneo, Dino explicó que desde hace un año se utiliza un sistema llamado COMET para la organización de los partidos. Este sistema requiere que cualquier modificación en la programación sea notificada con al menos cinco días de antelación, lo que no ocurrió en este caso.

A pesar de la frustración, el club sigue adelante, enfocándose en la preparación para el partido de mañana, aunque las bajas por lesiones han complicado la situación. “Hicimos todo lo posible para llegar al partido en óptimas condiciones, pero lamentablemente hemos tenido muchas bajas”, explicó Dino.

Por otro lado, también resaltó las iniciativas que se están llevando a cabo en el club, como la reciente inauguración de un museo que celebra su historia. “Estamos comprometidos con el crecimiento del club, y cada persona involucrada trabaja arduamente para lograrlo”, destacó.

A pesar del mal trago, la dirigencia, allegados e hinchas del club sigue unida, esperando que el fútbol les brinde una revancha pronto. “La vida nos da oportunidades, y esperamos que esta situación se supere rápidamente”, concluyó Dino Fileccia.