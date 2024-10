Productores Agrícolas: claves y plazos cruciales en octubre para informar a AFIP”

Este miércoles quiero dedicar la nota a un recordatorio clave para los productores agrícolas: la presentación obligatoria ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que debe realizarse durante el mes de octubre. Cumplir con este trámite es esencial para evitar inconvenientes futuros, especialmente en el período de cosecha, en relación con las cartas de porte.

El módulo “Información Productiva” del sistema “Sistema de Información Simplificado Agrícola – SISA” es de carácter obligatorio para todos los productores. A través de este sistema, deben declarar las existencias y la superficie destinada a la siembra, sin importar el destino final de estos productos. Además, están alcanzados por esta normativa aquellos contribuyentes que, de manera complementaria a su actividad principal, producen granos, semillas en proceso de certificación, cereales, oleaginosas y legumbres secas.

Es crucial cumplir con esta declaración jurada para evitar sanciones y asegurar un ciclo productivo sin contratiempos.

¿ Cómo se realiza la información de existencias y capacidad de producción?

Ingresar a la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos https://auth.afip.gob.ar/contribuyente_/login.xhtml. En el menú SISA (Sistema de Información Simplificado Agrícola) A fin de informar las existencias y su capacidad de producción, deberán ingresar al módulo “Información Productiva” y consignar los datos requeridos por el sistema. Esta obligación deberá cumplirse aun cuando el contribuyente obligado no disponga, al momento de informar, de existencias o de superficie afectada a la producción agrícola.

La información de las existencias y de la capacidad de producción se suministrará por campaña agrícola, la

Información Productiva 1 “IP1”: debe realizarse desde el día 1 º al 31 de octubre de cada año, ambos inclusive.

debe informarse:

En cuanto a las existencias o stock, declarar lo que posea el productor al 30 de septiembre de cada año, correspondiente a todos los cultivos ya sea que los granos estén en establecimientos propios y/o de terceros como también si se posee mercadería de terceros en instalaciones propias.

Cuando se informa mercadería en establecimiento de terceros, se debe informar el CUIT del depositario, ya que es mercadería que aún no ha sido liquidada.

En cuanto a la superficie agrícola, solo debemos indicar en esta oportunidad las hectáreas destinadas a cultivos de invierno o los que se conocen como cosecha fina, en el caso del trigo y la cebada también deberá declararse la variedad sembrada.

¿Puede modificarse esta información?

Durante el mes de octubre puede modificarse sin problemas, y será válida la última presentada.

Si fuera necesaria alguna modificación de datos, desde el 1 de noviembre al 30 de abril del año siguiente, se podrá realizar cambios mediante el “Módulo “información Productiva” del servicio SISA. Desde el 1º de mayo se deberá hacer desde el servicio Presentaciones Digitales en la página Web de AFIP.

¿Por qué no dejan emitir cartas de porte si aún no está vencida la declaración?

Algunos contadores están reportando que el sistema no otorga la carta de porte si no se cumplió con la declaración de la IP 1, y aún no está vencida. Entonces consideramos que es un error de la AFIP, que debería considerar el bloqueo de emisión de cartas de porte desde el primero de noviembre si no se efectuó la información, ya que ocasiona trabas en el proceso de comercialización del cereal.

¿Qué otros problemas aparecen en la carga de la información en la web?

Se están reportando problemas en los puntos de geo posición de los stocks de cereal, por lo que se recomienda a productores y sus contadores reunirse con tiempo y revisar las ubicaciones informadas en los contratos de arrendamiento y aparcerías, o de inmuebles propios, a fin de detectar errores y poder corregirlos antes del 31 de octubre.

La actividad agropecuaria es particularmente compleja, dado que está sujeta a numerosas variables fuera del control del productor, como el clima, los precios de los insumos o incluso la disponibilidad de estos. Por eso, es importante no agregar más complicaciones al sector. Mantener organizadas todas las declaraciones necesarias, sin duda, contribuirá a mejorar la eficiencia y reducir costos.

Nos vemos el próximo miércoles con más información relevante para el sector empresarial.