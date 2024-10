Conflicto entre FEMEBA e IOMA: La situación se torna crítica en Junín y Olavarría

En Despertate, el Dr. Sandro Scafati, vicepresidente de la Federación Médica de Buenos Aires (FEMEBA), abordó el grave conflicto entre FEMEBA e IOMA que ha dejado sin servicios a miles de afiliados en la región de Junín y en localidades cercanas. Desde el 1 de septiembre, IOMA ha decidido cortar la relación con casi 1.600 médicos, afectando a cerca de 160.000 afiliados.

Scafati explicó que la decisión de IOMA se basa en la alegación de que los profesionales no brindaban prestaciones satisfactorias y realizaban cobros indebidos, instando a los médicos a reinscribirse como “excelentes prestadores”. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y descontento entre los profesionales de la salud.

El vicepresidente de FEMEBA hizo un llamado a la intervención del gobernador, subrayando que la federación no es responsable de los pagos tardíos que se han mencionado: “Merecemos que se nos escuche, pero hasta ahora no ha sucedido”. Scafati también reflexionó sobre la falta de claridad en el manejo de los fondos de IOMA, sugiriendo que estos deberían ser gestionados directamente por la entidad, y no a través del Ministerio de Economía, como ocurre actualmente: “Los fondos se pagan de forma discrecional, lo que lleva a una desfinanciación y termina en una cadena de pagos no trazables”, advirtió.

Con respecto a la respuesta de FEMEBA, Scafati anunció que la próxima semana se llevará a cabo una asamblea de la entidad, seguida de una reunión con todos los círculos médicos de la provincia, donde se definirán las medidas a seguir: “La idea es seguir acompañando a nuestros médicos y estar presentes en cada rincón de la provincia”, concluyó.

Este conflicto resalta la urgente necesidad de una solución que garantice la continuidad de los servicios de salud en la región, y la voz de los médicos debe ser escuchada para evitar mayores perjuicios a la comunidad.