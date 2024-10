Triunfo de Libertad en Quiroga y junto con Deportivo San Agustín están en la punta

Este domingo 13 de octubre se completó la tercera fecha de la fase 1 del Campeonato 2024/2025 del Torneo de Primera División A de la Liga Nuevejuliense, con resultados significativos que han definido la parte alta de la tabla.

En la Fortaleza Violeta, Libertad se impuso a Atlético Quiroga con un único gol de Emanuel Ferrero. Con esta victoria, el equipo lagunero se asegura el primer puesto junto a Deportivo San Agustín, logrando un puntaje óptimo: tres partidos jugados y tres ganados.

En otro encuentro destacado, Atlético 9 de Julio logró una amplia victoria ante Atlético La Niña en el estadio Ramón N. Poratti. Este fue un momento de celebración para el equipo, ya que fue su primera victoria en el certamen. Los goles fueron anotados por Pablo Maccagnani, quien marcó dos tantos (el primero de penal), y Pedro Casey, que selló el triunfo con un gol más.

Por último, en Carlos María Naón, el Club Atlético Naón (CAN) tuvo una actuación contundente al golear a El Fortín por 6 a 1. Los goleadores del encuentro fueron José Tamburelli, quien anotó en tres ocasiones, Cristian Díaz con dos tantos, y Marcelino Prol, quien también contribuyó al marcador. Descontó Godoy en el final del cotejo para El Fortín.

Con estos resultados, el torneo se pone cada vez más emocionante, y todos los equipos buscarán afianzar su posición en las próximas fechas.

Síntesis

Atlético Quiroga 0 vs. Libertad 1

Atlético 9 de Julio 3 vs. Atlético La Niña 0

Atlético Naón 6 vs. El Fortín 1

El viernes 11 jugaron:

San Agustín 4- San Martín 0

Atlético French 0 – Agustín Álvarez 1

Once Tigres 1 – Dudignac 2

Tabla de posiciones

Deportivo San Agustín: 9 puntos

Libertad: 9 puntos

Atlético Quiroga: 6 puntos

Atlético Naón: 6 puntos

San Martín: 4 puntos

Atlético La Niña: 4 puntos

Atlético 9 de Julio: 3 puntos

Once Tigres: 3 puntos

Atlético y Social Dudignac: 3 puntos

Agustín Álvarez: 3 puntos

Atlético French: 2 puntos

El Fortín: 0 puntos