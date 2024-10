“Magas de la Palabra”: Un viaje mágico a través de la narración oral escénica

Este fin de semana, la Biblioteca José Ingenieros será el escenario de una experiencia única: la presentación del grupo “Magas de la Palabra”, que reúne a cinco mujeres apasionadas por la narración oral escénica.

En una entrevista reciente en Despertate, Mónica Appella, integrante del grupo, compartió detalles sobre la magia de contar historias y el esfuerzo que implica llevarlas al escenario. La historia de “Magas de la Palabra” comenzó hace varios años, durante un taller que se llevó a cabo en la biblioteca entre 2013 y 2016: “Este grupo quedó con ganas de seguir y de narrar”, comenta Appella, subrayando el deseo que las llevó a reunirse de nuevo.

En la función del domingo, el público podrá disfrutar de cuatro relatos distintos de una autora fallecida hace seis años, cuya narrativa poética ha dejado una profunda huella en quienes la han leído. Appella enfatiza el trabajo que realizan para respetar la esencia de la autora: “Trabajamos mucho ese decir y desde la memoria emotiva sin traicionar el deseo del autor. Tengo que respetar el cómo lo dice, es maravilloso y conlleva un trabajo arduo”.

La preparación para la puesta en escena es intensa, ya que el grupo se enfoca en la improvisación y la ejercitación escénica: “Precisamente es lo que estamos potenciando ahora, el hecho de no describir sino mostrar, y es maravilloso”, explica Mónica. Este enfoque busca ofrecer al público una experiencia inmersiva, donde cada relato cobra vida a través de la interpretación.

Sin embargo, la difusión del arte de la narración sigue siendo un desafío. Appella menciona que, a menudo, incluso amigos y familiares no comprenden la diferencia entre un narrador y un actor: “Me pasó con una amiga, que me fue a ver y me dijo ‘¿vos sos actriz?’ y le dije, ‘no, soy narradora’”. Para Mónica y su grupo, la meta es clara: “Lo que nos queda ahora es potenciar la narración sin explicarlo, que la gente lo vea en nuestra interpretación”.

Con esta pasión y dedicación, “Magas de la Palabra” – que sabe llamar la atención tanto en de chicos como grandes – invita a todos a ser parte de un evento que promete ser mágico, donde las historias no solo se cuentan, sino que se viven. La cita es este domingo a las 20:00 hs en la Biblioteca José Ingenieros.