Alumnos secundarios desarrollaron una Locomotora Solar y ganaron importante concurso

Con una propuesta revolucionaria de trenes solares, estudiantes de la Escuela Técnica Albert Thomas de La Plata se consagraron ganadores del Premio a la Innovación Tecnológica Sustentable 2024, organizado por la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA). El equipo, integrado por Joaquín Duarte, Valentín Poggio, Santino Spazzerini y Joaquín Pérez, todos de séptimo año, fue liderado por el profesor Norberto Rosendo, quien supervisa la materia Instalaciones Industriales.

El proyecto, que transforma una locomotora diésel para que funcione con baterías de litio recargadas por energía solar, logró imponerse a pesar del escepticismo y la falta de apoyo inicial. “Nos reuníamos lunes y jueves de 2 a 6 de la tarde, solo para trabajar en el proyecto. Incluso dedicábamos los fines de semana a avanzar”, relató Joaquín Pérez, uno de los estudiantes, en diálogo con Código Baires.

El equipo enfrentó numerosos desafíos, entre ellos, la necesidad de diseñar un sistema desde cero para proteger la vida útil de las baterías, ya que no existía una solución en el mercado. “Nos dijeron que esto no se podía hacer”, recordó Pérez, quien celebró el triunfo brindando “por todas las personas que no nos tuvieron fe desde el principio”.

El profesor Rosendo explicó que la innovación radica en reemplazar el motor diésel y el generador por pilas de litio, tecnología que pronto comenzará a producirse en Argentina, en Y-TEC, La Plata. Además, destacó el ahorro económico: “El kilowatt-hora diésel cuesta 0,19 dólares, mientras que el kilowatt solar que proponemos cuesta 0,10 dólares”.

Uno de los puntos clave del éxito del proyecto fue su enfoque en la obtención de “certificados verdes”, un estándar global de sustentabilidad. “En el mundo, para todo lo que producís, te exigen certificados verdes. Eso fue un factor determinante en nuestra victoria”, concluyeron los estudiantes.

Este logro no solo refuerza la apuesta por energías renovables, sino que también pone a la innovación argentina en el centro de la escena tecnológica global.