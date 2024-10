Ante la Virgen de Luján, García Cuerva: “Frente a las crisis, los sabios buscan soluciones, los mediocres culpables”

Esta mañana culminó la 50 peregrinación a la virgen de Luján, que comenzara este sábado, con epicentro desde San Cayetano y otros puntos del país que convocó a participantes de diversas provincias. Grupos de jóvenes caminaron juntos, creando un ambiente de camaradería y apoyo. Durante el recorrido, se realizaron paradas para reflexionar, compartir testimonios y participar en actividades que fomentaron la unión y la fe. Las canciones, las oraciones y las risas que resonaron en el aire fueron transformando el camino en una verdadera celebración de la juventud y esperanza.

En la llegada al santuario de la Patrona de la Argentina, la misa era la etapa final del recorrido.

Allí, frente a la basílica de Luján, Monseñor Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, presidió la ceremonia y dirigió un poderoso mensaje a los jóvenes. En su homilía, abordó la alarmante situación de pobreza en el país, que afecta a un 52,9% de la población, y criticó la tendencia a buscar culpables en lugar de soluciones.

El arzobispo no solo subrayó la importancia de la unidad, sino también la necesidad de ser humildes y abiertos al diálogo. “No nos rindamos a ser hermanos. Busquemos soluciones juntos, liberémonos de prejuicios y enfrentamientos”, instó, recordando que el compromiso con la comunidad es clave para construir un futuro más justo y más fraterno. Llamó a los jóvenes a liberarnos de prejuicios, odios y enfrentamientos estériles, a seguir confiando nuestras vidas a la Virgen de Luján, que desde hace cincuenta años el primer fin de semana de octubre, recibe a cientos de miles de peregrinos a quienes abraza con su corazón de Madre, y nos anima a seguir caminando en la vida, cansados, pero no abatidos, golpeados, pero con esperanza y sin bajar los brazos”, señaló García Cuerva.

En su homilía, García Cuerva destacó la importancia de la unidad en momentos de crisis. “Los sabios buscan soluciones mientras que los mediocres culpables”, afirmó, instalando a los jóvenes a unirse en torno a temas importantes para todos los argentinos ya trabajar en la construcción de un país más justo.

García Cuerva también se refirió a la figura de la Virgen de Luján como un símbolo de esperanza, recordando que durante 50 años ha abrazado a miles de peregrinos. “Ella nos anima a seguir adelante, a pesar de las dificultades. Caminemos cansados, pero nunca abandonemos.

La 50ª Peregrinación Juvenil a Luján no solo es un evento religioso, sino un fenómeno social que refleja el deseo de los jóvenes por ser parte activa del cambio. Muchos de los peregrinos expresaron su intención de involucrarse en causas sociales y comunitarias, evidenciando cómo la fe puede ser un motor para hacerlo.

Los relatos de jóvenes que participaron en la peregrinación destacaron experiencias de superación personal, esperanza y un renovado compromiso con la comunidad. “Este evento me recuerda que no estamos solos; juntos podemos hacer la diferencia”, comentó una joven de Buenos Aires que realizó el reco

La 50ª Peregrinación Juvenil a Luján ha sido un testimonio conmovedor de fe, unidad y resiliencia en tiempos desafiantes. A través del mensaje del arzobispo y la masiva participación de jóvenes, se ha reafirmado la importancia de trabajar juntos por un futuro mejor, guiados por los valores de fraternidad y solidaridad. En un contexto de crisis, la Virgen de Luján continúa siendo un faro de esperanza, inspirando a las nuevas generaciones a construir un futuro mejor.

Texto completo del mensaje de García Cuerva:

En esta peregrinación número 50 le decimos como pueblo a la Virgen de Luján: “Madre, bajo tu mirada, buscamos la unidad.”

Madre: Tu imagen original tiene solo 38 cm, hecha de barro cocido. Sin embargo, Madre, sos tan grande, sos tan inmensa en tu pequeñez. Decirte Madre nos une; allí está el fundamento para empezar a construir la unidad nacional tan anhelada. Decirte Madre, mamá, nos hace hijos y hermanos. Así vinimos peregrinando. Como pueblo, todos tan distintos, todos tan iguales. Hemos recorrido muchos kilómetros, hemos traído nuestras intenciones a María, a la madre a la que contamos todo con nuestras lágrimas, con nuestras oraciones, con nuestros dolores, con toda nuestra vida, especialmente con nuestras fragilidades, porque hemos aprendido que solos es más difícil, que nos necesitamos, que aunque distintos, somos la familia de Jesús y de María; por nuestras venas corre la misma sangre, la de hijos de Dios que caminan a la casa de la Madre. Su casa es esta basílica, pero nuestra casa es su corazón en el cual todos tenemos un lugar especial.

La peregrinación es una marcha con otros; no caminamos solos; aunque quizás haya habido momentos de meditación personal o tramos caminados un poco más a solas, vivimos una experiencia muy profunda: la secreta alegría solidaria de que “todos vamos para el mismo lado.” Ya lo decían los jóvenes que en 1975 protagonizaron la primera peregrinación cuando al llegar proclamaban desde las escalinatas de la Basílica: “En cada paso que dimos hasta aquí hemos experimentado lo que es ser pueblo que camina unido hacia su ideal de libertad y justicia. Y es por eso que vinimos. Es que los jóvenes estamos comprendiendo cada vez más que tomamos parte de un pueblo, el pueblo de Dios en América Latina, cuyo corazón son los humildes y los trabajadores”[1]

Madre, bajo tu mirada: mirada silenciosa que dice más que muchas palabras. Nos miras con ternura, sin juzgar ni reprocharnos nada. Tu imagen parece tener los parpados caídos, como las madres agotadas que por las noches salen a buscar a sus hijos a las calles y pasillos de los barrios atrapados por la droga. Ojos cansados de Madre al pie de la cruz de sus hijos enfermos, de sus hijos jóvenes angustiados por no poder concretar sus proyectos de vida, y de sus hijos que no llegan a fin de mes para alimentar a sus familias. Pero nunca ojos cerrados, porque Ella sigue guiando e iluminándonos con su mirada. Ella sabe que, al mirar así hacia abajo mira nuestra fragilidad; incluso, parece que nos sigue con su mirada donde quiere que nos coloquemos.

Nos decía el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, en 1999: Nosotros necesitamos de su mirada tierna, su mirada de Madre, esa que nos destapa el alma. Su mirada que está llena de compasión y de cuidado. Venimos a agradecer que su mirada esté en nuestras historias, en esa historia que sólo sabemos cada uno de nosotros, la historia escondida de nuestras vidas. Esa historia con problemas y con alegrías. Y luego de este largo camino, cansados, nos encontramos con su mirada que nos consuela. En la mirada de la Virgen, tenemos un regalo permanente. Es el regalo de la misericordia de Dios, que la miró pequeñita, y la hizo su Madre. De la misericordia de Dios, que la miró desde la cruz, y la hizo Madre nuestra.[2]

Madre, mira a tu pueblo cansado, mira a tu pueblo que está haciendo un gran esfuerzo para sostenerse en la esperanza, para ponerse la Patria al hombro y sobrellevar la crisis que nos atraviesa hace años. Mira a tu pueblo peregrino, que viene con todas sus intenciones, con sus heridas, y esperanzas. Necesitamos ser mirados por tus ojos grandes, claros y azules porque tu mirada no está empañada por prejuicios; con tus ojos nos mirás a todos, sin excluir a nadie; miras, como Patrona de Argentina, todos los rincones de la Patria.

Madre, bajo tu mirada, buscamos. Buscar es hacer lo posible y necesario para encontrar algo. Peregrinar es buscar metas, es buscar con otros, porque nos hacemos conscientes que perdimos tanto. Perdimos justicia, perdimos fuentes laborales, perdimos oportunidades, pero acá estamos. Seguimos buscando, no nos vamos a resignar, porque buscamos de la mano de María.

Madre, bajo tu mirada, buscamos la unidad: Tu manto celeste y blanco nos incentiva a seguir buscando la unidad entre los argentinos, a no resignarnos al enfrentamiento constante, a profundizar las grietas y heridas. Frente a las crisis, los sabios buscan soluciones, los mediocres culpables. Hay muchos mediocres que frente al lacerante y doloroso 52,9% de pobreza se pusieron a buscar culpables. Desde la casa de María, les pedimos: Por favor únanse detrás de dos o tres temas importantes para los todos los argentinos. Pidamos la humildad de trabajar con otros, de generar consensos y acuerdos y de tender puentes porque lo más valiente que podemos hacer es pedir ayuda y eso no es signo de rendirse, es justamente lo contrario, es negar a rendirse. No nos rindamos a ser hermanos, a buscar soluciones juntos, a construir una Patria más justa y más fraterna, a liberarnos de prejuicios, odios y enfrentamientos estériles, a seguir confiando nuestras vidas a la Virgen de Luján, que desde hace 50 años el primer fin de semana de octubre, recibe a cientos de miles de peregrinos a quienes abraza con su corazón de Madre, y nos anima a seguir caminando en la vida, cansados, pero no abatidos, golpeados, pero con esperanza y sin bajar los brazos.

¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen de Luján!

Mons. Jorge Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires