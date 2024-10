Mateo Salvatto: “No caer en el mensaje que en este país no se puede hacer nada”

En un reciente encuentro en la Rural 2024 de Nueve de Julio, el joven emprendedor Mateo Salvatto compartió su perspectiva sobre el potencial de Argentina en el salón ’11 de marzo’ de la Sociedad Rural en el marco de la muestra 127. Durante su intervención, subrayó que el país cuenta con múltiples recursos y capacidades que a menudo no se reconocen. “Debemos dejar de repetirnos que en este país no se puede hacer nada. Si seguimos así, no lograremos avanzar”.

El joven de 25 años resaltó que “Estoy muy contento, creo que la pasamos bien y ojalá que se repita”, expresó Mateo, al ver un salon completo donde la mayoría eran jóvenes de nivel secundario, resaltando la importancia de reconocer las capacidades del país y dejar de lado la narrativa negativa que caracteriza a la sociedad.

Durante su discurso, Mateo subrayó la necesidad de no caer en la autocompasión y en la idea de que “en este país no se puede hacer nada”. Por el contrario, destacó los innumerables logros que Argentina ha alcanzado, incluyendo su capacidad para construir satélites y su posición como uno de los principales países en energía nuclear. “Estamos convencidos de que lo argentino es berreta, y eso es un gravísimo problema”, afirmó, indicando que la falta de autoconfianza impide aprovechar los recursos y talentos disponibles.

El panel de discusión abordó temas de geopolítica y el papel de Argentina en el mundo actual. Mateo mencionó cómo la situación internacional se ha vuelto incierta, y cómo, a pesar de los desafíos, el país ha comenzado a recuperar relevancia en la conversación global. “El mundo vuelve a hablar de Argentina, algunos bien, la mayoría bien, pero hablan de nosotros”, comentó. En lugar de ser el foco de críticas, ahora se observa un cambio hacia una narración.

Mateo Salvatto ha creado ‘Hablalo’.

Un aspecto destacado del encuentro fue cuando hizo mención a la presentación “Hablalo”, una innovadora aplicación gratuita diseñada para facilitar la comunicación de personas con discapacidad. “Es una herramienta que cualquiera puede utilizar, ya sea en un centro de rehabilitación, en casa o en un centro médico. Además, las empresas pueden ser personas”, resaltó.