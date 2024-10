Dislexia: Una condición que merece atención y comprensión

En el programa Despertate de Cadena Nueve y Máxima 89.9, Daniela Montalbano, madre de una niña con esta condición, abordó la necesidad urgente de visibilizar y comprender la dislexia, que afecta aproximadamente al 10% de la población. Montalbano subrayó que esta condición, relacionada con la decodificación del lenguaje, no es un problema, sino una forma diferente de procesar la información que requiere atención y adaptación en el ámbito educativo.

Montalbano criticó la falta de estadísticas y diagnósticos precisos, a pesar de que existen leyes nacionales y provinciales que respaldan la inclusión y capacitación en esta área. “Hay alrededor de 4 millones de disléxicos en el país, pero no están debidamente diagnosticados”, afirmó, señalando que la Ley Nacional 27.306 y la Ley Provincial 5048 aún no se aplican efectivamente debido a la ausencia de una autoridad de aplicación designada.

La especialista destacó el papel crucial de los docentes en la identificación temprana de la dislexia y la necesidad de ofrecer más tiempo y recursos a los alumnos que presentan esta condición. “Es fundamental que los educadores comprendan que el aprendizaje de un disléxico se ve influenciado por su contexto”, enfatizó, proponiendo un enfoque educativo más flexible y comprensivo.

A nivel local, Montalbano ha sido parte activa en la creación de conciencia sobre la dislexia en Nueve de Julio junto a otros padres, donde han observado una apertura en los colegios para recibir capacitaciones de organizaciones como DISFAM. Sin embargo, advirtió que el desafío persiste: “Aunque se han abierto las puertas, las capacitaciones aún son insuficientes”.

La falta de información también afecta a los padres, quienes a menudo no comprenden las necesidades de sus hijos disléxicos. Montalbano hizo un llamado a la responsabilidad parental, reconociendo que muchas veces, al no estar informados, generan ansiedad y frustración en sus hijos al no darles el tiempo necesario para aprender.

Recientemente, Montalbano se reunió con la Secretaria de Discapacidad, Salud, Niñez y Adolescencia de la Municipalidad, destacando la importancia de abordar la dislexia no solo desde la salud, sino como parte integral del desarrollo infantil y la educación.

En conclusión, la dislexia es una condición que, si bien presenta desafíos, también ofrece la oportunidad de construir un sistema educativo más inclusivo y comprensivo. La colaboración entre padres, docentes y autoridades es esencial para garantizar que cada niño, independientemente de su forma de procesar la información, tenga acceso a una educación equitativa y enriquecedora.