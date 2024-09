Atlético lidera las posiciones en los torneos de la Asociación del Centro

Se disputó este último sábado la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, restando la última fecha para definir los cuatro clubes que clasifican a los play offs de las Zonas “A” y “B”.

En la “A”, el Club Atlético viajó a Bolívar, donde enfrentó a los equipos del Club Ciudad, con destacada actuación del equipo de primera división, que se impuso por 5 a 2, con muy buena tarea, que marca la reacción después de una primera rueda con poco puntaje y ahora, en el Clausura va invicto, con 3 triunfos y un empate: en este partido comenzó ganando con gol de Inés Lisazo a los 8’ pero empató el local un minuto más tarde y Atlético, en 3’ pasó de nuevo al frente con gol de Pilar Hurtado y después siguió dominando con 2 nuevos goles de Valentina Figueiras y otro de Lisazo, logrando Ciudad su último gol sobre el final.

También tuvo muy buena tarea Sub 14, que ganó 2 a 0, con ambos goles de Inés Ibarra, la goleadora. Y las otras dos divisiones empataron: Sub 16, 0 a 0 y Sub 19, 3 a 3, con goles de Valentina Figueiras, Lola Ferro y Eugenia Vanina.

Cuando falta una fecha, Atlético encabeza las posiciones en Sub 14, Sub 19 y en primera y está segundo de Huracan, en Sub 16, a un punto.