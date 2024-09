Axel Kicillof destacó el avance de la expansión del puerto de Coronel Rosales,

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció avances significativos en la expansión del puerto de Coronel Rosales, que representa una inversión de US$ 500 millones. Durante su visita, Kicillof no dudó en criticar al presidente Javier Milei, acusándolo de “arruinar inversiones” tras la decisión de la empresa Petronas de no participar en la construcción de una planta de gas natural licuado (GNL) en Río Negro, que originalmente se había proyectado para Bahía Blanca.

Detalles del Proyecto: Kicillof destacó que la expansión del puerto tiene como objetivo responder al aumento de producción de petróleo en Vaca Muerta, proyectando un incremento del 50% en la capacidad de exportación. Esto permitirá al puerto exportar 310,000 barriles de crudo diarios, generando un impacto positivo de US$ 8,000 millones en la economía nacional. La primera fase de la obra incluye la construcción de tanques, una estación de bombeo, una subestación eléctrica y un muelle.

Durante su discurso, Kicillof enfatizó la importancia de las inversiones estratégicas y el rol del Estado, y apuntó directamente a Milei: “Para los que se llenan la boca de mentiras y chicanas y los que canchereando terminan arruinando inversiones”. Reiteró que la recuperación de YPF fue crucial para lograr el autoabastecimiento energético y potenciar la capacidad exportadora.

El gobernador también mencionó la ampliación del Oleoducto del Valle, que busca duplicar su capacidad para acompañar el crecimiento de producción en la Cuenca Neuquina. Con estas obras, el puerto de Coronel Rosales se convertirá en el principal centro logístico de exportación de hidrocarburos del país.

Por su parte, el intendente de ese distrito, Rodrigo Aristimuño, resaltó que estas inversiones son el resultado de un trabajo conjunto entre el gobierno provincial y el sector privado, destacando un marco de previsibilidad que permite estas iniciativas. Además, se mencionó la obra de una cámara de frío para el almacenamiento de pescado congelado de la empresa Conarpesa, que ha requerido una inversión de US$ 3.7 millones.

Kicillof concluyó recordando que la privatización de empresas como YPF en el pasado dejó al país sin recursos y futuro, insistiendo en la importancia de mantener el control estatal sobre sectores estratégicos.