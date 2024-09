Más de 130 linqueños clasificaron para la gran final en Mar del Plata

En Lincoln se han definido los competidores y disciplinas que representarán a ese distrito en la final de los Juegos Bonaerenses 2024, que se llevará a cabo del 28 de octubre al 2 de noviembre en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

Durante la fase de interregionales realizada en Pehuajó, Lincoln participó con seis equipos en deportes por equipos, de los cuales cinco lograron clasificar. Los equipos que se destacan son tres de básquet en la categoría escolar abierto del Colegio Nuestra Señora (sub 17 masculino y femenino, y sub 14 femenino) y un equipo de básquet categoría libre del Club Cavul (sub 15). También consiguió su lugar el equipo de fútbol 11 del Club Rivadavia en la categoría sub 14.

Desde la Dirección de Deportes de la comuna se hizo saber que, con la finalización de los interregionales, se completó la delegación que representará a Lincoln en las finales marplatenses.

Este año, la delegación contará con aproximadamente 170 integrantes, de los cuales 134 son competidores de distintas disciplinas de Deporte y Cultura. El resto del grupo está conformado por delegados municipales, profesores, choferes, personal de prensa y de salud.

Los representantes linqueños competirán en una amplia variedad de disciplinas, que incluyen:

Objeto artístico tridimensional

Danza teatro PCD

Atletismo

Atletismo PCD

Tenis

Boccia

Natación

Tenis de mesa

Bonaerenses en carrera

Bonaerenses en carrera PCD

Pádel adulto

Beach vóley

Orientación

Bochas

Básquet

Básquet 3×3

Gimnasia artística

Patín

Fútbol libre

Parabádminton

A medida que se acerque la fecha del evento, se proporcionarán más detalles sobre el cronograma de viaje, alojamientos y otros aspectos logísticos que serán fundamentales para la participación de la delegación local en esta importante competencia.

La Municipalidad de Lincoln ha anunciado que ya están definidos los competidores y disciplinas que representarán a nuestro distrito en la final de los Juegos Bonaerenses 2024, que se llevará a cabo del 28 de octubre al 2 de noviembre en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

El pasado jueves, durante la fase de interregionales realizada en Pehuajó, Lincoln participó con seis equipos en deportes por equipos, de los cuales cinco lograron clasificar. Los equipos que se destacan son tres de básquet en la categoría escolar abierto del Colegio Nuestra Señora (sub 17 masculino y femenino, y sub 14 femenino) y un equipo de básquet categoría libre del Club Cavul (sub 15). También consiguió su lugar el equipo de fútbol 11 del Club Rivadavia en la categoría sub 14.

Desde la Dirección de Deportes informaron que, con la finalización de los interregionales, se completó la delegación que representará a Lincoln en las finales marplatenses. Este año, la delegación contará con aproximadamente 170 integrantes, de los cuales 134 son competidores de distintas disciplinas de Deporte y Cultura. El resto del grupo está conformado por delegados municipales, profesores, choferes, personal de prensa y de salud.

Los representantes linqueños competirán en una amplia variedad de disciplinas, que incluyen:

Objeto artístico tridimensional

Danza teatro PCD

Atletismo

Atletismo PCD

Tenis

Boccia

Natación

Tenis de mesa

Bonaerenses en carrera

Bonaerenses en carrera PCD

Pádel adulto

Beach vóley

Orientación

Bochas

Básquet

Básquet 3×3

Gimnasia artística

Patín

Fútbol libre

Parabádminton

A medida que se acerque la fecha del evento, se proporcionarán más detalles sobre el cronograma de viaje, alojamientos y otros aspectos logísticos que serán fundamentales para la participación de la delegación local en esta importante competencia.