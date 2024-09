La UCR de Bragado exige la creación de un bloque propio en el Concejo Deliberante para mantener autonomía política

En un claro pronunciamiento sobre la situación política en Bragado, los referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) de ese distrito, Nicolás Lamazón, Narela Biancatto y Andrés Gentile, han manifestado la necesidad imperiosa de que el partido cuente con un bloque propio en el Concejo Deliberante bragadense. La demanda surge en un contexto de reestructuración interna del partido y de creciente descontento con la actual conformación del bloque al que pertenecen.

Según Lamazón, Biancatto y Gentile, en la actualidad, la UCR solo dispone de una concejal que forma parte de un bloque junto con el espacio liderado por el ex intendente Vicente Gatica, quien ahora se encuentra alineado con el gobierno de Javier Milei. Esta situación ha llevado a los líderes radicales a cuestionar la viabilidad de seguir en una coalición con Gatica, especialmente dado que consideran que el gobierno actual está perjudicando a los jubilados y a los sectores más vulnerables de la sociedad.

“Creemos firmemente que nuestro partido no debe ser aliado de un gobierno nacional que atenta contra el bienestar de los jubilados y de los sectores más vulnerables de la sociedad”, enfatizó Lamazón. Agregó que la UCR inició en diciembre de 2023 un proceso de reestructuración interna y de búsqueda de nuevas estrategias que le permitan acercarse a la gente, similar a las decisiones adoptadas a nivel nacional y en la Legislatura bonaerense, donde el partido ya cuenta con bloque propio.

Los dirigentes radicales argumentaron que la falta de un bloque independiente en el Concejo Deliberante de Bragado aleja al partido de los vecinos y limita su capacidad de influencia. “Es un error que no aporta al protagonismo que nuestro partido debe tener”, afirmaron. En su opinión, la coalición entre la UCR y Unidos por Bragado, el espacio del ex intendente Vicente Gatica, se estableció dentro del marco de Juntos por el Cambio. Sin embargo, dado que esta coalición se desintegró a fines de 2023, no tendría sentido mantener esa alianza a nivel local.

Lamazón, Biancatto y Gentile también subrayaron la importancia de tener un bloque propio para poder participar de las reuniones de Labor Parlamentaria, a las que solo pueden asistir los presidentes de bloque. Además, expresaron que Mauricio Tomasino, quien actualmente representa a la UCR en el Concejo, no refleja los intereses ni las posiciones del radicalismo de Bragado.

“Bragado necesita un nuevo radicalismo, con voz propia en el Concejo Deliberante y capaz de construir una alternativa real para volver a ser gobierno en 2027”, concluyeron los líderes radicales. Esta declaración subraya un claro objetivo de reposicionamiento del partido en el ámbito local y una estrategia para reforzar su presencia y autonomía en la política bragadense.