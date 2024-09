La hermana Timotea celebra 60 años de vida religiosa: “Coloqué mi confianza en Dios y él me sostuvo en cada paso”

Esta mañana en el programa “Despertate” de Cadena Nueve y Máxima 89.9, la hermana Timotea, quien celebra 60 años de vida religiosa, dejó una reflexión sobre su vida consagrada al servicio. De origen alemán y benedictina misionera, Timotea ha recorrido un extenso camino espiritual que la ha llevado a vivir en Alemania, Brasil, Buenos Aires, Portugal y, ahora en Los Toldos, donde reside actualmente en el Monasterio de la Transfiguración.

Desde joven, Timotea sintió el llamado a la vida misionera. Ingresó al Monasterio de la Casa Madre de su congregación en Alemania a los 19 años y profesó a los 22: “Terminé la secundaria y entré al convento; mi gran familia hoy es la comunidad religiosa”, relató con afecto. Su vocación y devoción la han guiado a través de diferentes países y culturas, siempre con el propósito de servir a Dios y a la comunidad.

En su vida diaria en el Monasterio, Timotea reside en una casa directiva que también recibe a visitantes en busca de paz y tranquilidad: “Aquí en el monasterio, ofrecemos un ambiente sereno para quienes desean convivir y reflexionar en un entorno de paz”, explicó. Además, la hermana Timotea ha desempeñado roles de liderazgo en la comunidad, coordinando diversas tareas y formando a jóvenes en filosofía y pedagogía en Brasil. “Me dediqué mucho a la pastoral de jóvenes y catequesis parroquial”, comentó.

A lo largo de estos 60 años, la hermana Timotea ha enfrentado desafíos y momentos difíciles, pero su fe ha sido su mayor fortaleza. “Al iniciar mi vida religiosa, leí una frase de San Pablo que dice: ‘Sé en quién he puesto mi confianza’. En mi vida, he tropezado con problemas, pero siempre me levanté porque coloqué mi confianza en Dios”, afirmó. “Él nos sostiene y nos da la confianza de seguir adelante”, añadió, reflejando una profunda gratitud y determinación.

La hermana Timotea renovó sus votos el domingo pasado con un renovado sentido de propósito y esperanza. Su vida es testimonio de cómo la fe y el compromiso pueden superar las adversidades y ofrecer paz y dirección.