¿Existen los crupieres en los casinos online?

Los casinos tienen toda una iconografía muy especial; un ambiente que forma parte de la cultura colectiva. Las mesas, los sonidos, las luces, las instrucciones de los crupieres… Todo ello está en nuestro imaginario, ya sea por haberlos visitado o por lo que hemos visto en el cine. Precisamente, la figura del crupier es una de las más representativas de los casinos. Pero, ahora que la versión en línea está tan en boga, la pregunta que muchos se harán es: ¿qué pasa con estos profesionales en los casinos digitales? ¿También ejercen su función allí?

Bien, la repuesta es sencilla: en una de las modalidades, el casino en vivo, sí. En cambio, en la modalidad automatizada, el crupier, tal y como lo entendemos, no tiene cabida y se sustituye por un software. Por tanto, el primer paso es entender qué diferencia existe entre ambas. El casino en vivo es una opción que está disponible desde hace relativamente pocos años, ya que requiere de una tecnología y un ancho de banda más avanzados. Se retransmite desde unos estudios habilitados para este fin y se trata de partidas en directo en las que intervienen los jugadores, conectándose remotamente.

En realidad, tiene bastante lógica que este rol, en el casino en vivo, lo asuma una persona real. Después de todo, esta modalidad replica la experiencia de un centro presencial, con todos sus detalles, incluyendo la interacción con estos profesionales. Por tanto, cuando alguien gana en casa casino en vivo, la experiencia es casi idéntica a la de haber participado in situ, aunque con una accesibilidad mayor y la comodidad de evitar desplazamientos. Para ello, se utilizan varias cámaras de alta resolución que toman todas las perspectivas de la mesa de juego y centran parte de su atención en el proceder y las instrucciones del crupier.

Por tanto, el crupier no sólo está presente en esta modalidad en línea, sino que, además, tiene un protagonismo tan importante como en cualquiera de los casinos presenciales. En cambio, las cosas son bastante diferentes cuando hablamos de los juegos automatizados del casino online. Son aquellos cuyo formato es absolutamente digital. Fueron los primeros en estar disponibles en esta versión en línea y no han dejado de evolucionar técnicamente durante estos años.

En definitiva, todo está generado digitalmente. Y, entonces, ¿quién hace la función que desempeña normalmente el crupier? Bien, el giro de la ruleta o la elección de otra carta en el blackjack, así como los tiempos para hacer las apuestas, vienen marcados por un software. Y este es un punto muy importante. Pensemos en la ruleta. La forma de asegurar la aleatoriedad del resultado y, por tanto, la equidad y transparencia del casino, está en la mano del crupier cuando hablamos de los casinos físicos, ya que él realiza el lanzamiento de la bola. Y es imposible que sepa dónde irá a parar o que pueda tener un objetivo prefijado.

Pero, claro, en el casino online automatizado no existe esta figura. Afortunadamente, para eso esté el software RNG (Random Number Generator). Esta herramienta se ocupa de que cada resultado sea completamente aleatorio y que, en consecuencia, todo el mundo tenga las mismas oportunidades de ganar. Eso sí, no tendrá el mismo carisma y simpatía de un crupier profesional, aunque cumplirá igualmente su función a este respecto. Y no será necesario darle propina.

En definitiva, y resolviendo la pregunta original, el crupier también existe en los casinos online, pero, dependiendo de la modalidad. En el casino en vivo, que hoy es viable gracias a las conexiones de internet más estables y funciona a través del streaming, podemos encontrar la figura de este profesional, ejerciendo las mismas funciones que en un casino presencial sólo que a distancia. En cambio, en la modalidad automatizada, su función se sustituye por la de un software y una imagen digital.