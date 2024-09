Atlético se impuso a Huracán de Carlos Casares en el Torneo Clausura

En una vibrante jornada del Torneo Clausura, Atlético cosechó tres victorias importantes en su enfrentamiento contra Huracán de Carlos Casares. El partido, correspondiente a la segunda fecha de la Zona “A”, demostró la intensidad y el nivel de competencia que caracteriza a los torneos locales y provinciales de hockey que se están disputando en la Provincia.

Sub 14: Huracán se Lleva la Victoria

El primer partido de la jornada fue en la categoría Sub 14, donde Atlético, que había terminado en los primeros puestos del Torneo Apertura, se enfrentó a Huracán. A pesar de comenzar con la ventaja de local y un sólido desempeño en el Apertura, Atlético fue sorprendido por un arranque contundente de Huracán. En solo 11 minutos, el equipo visitante se puso 2 a 0 arriba. Atlético, que no había perdido en 18 meses, reaccionó con goles de Inés Ibarra a los 29 minutos y Felicitas Legnani a los 38 minutos, pero no logró revertir la situación. Huracán se defendió con eficacia y se llevó una valiosa victoria por 3 a 2.

Sub 16: Atlético Recompensa su Esfuerzo

En la categoría Sub 16, Atlético logró un ajustado triunfo de 4 a 3 sobre Huracán. Los goles del equipo local fueron anotados por Inés Ibarra, quien marcó dos veces, y Eugenia Vanina y Lucía Más, quienes contribuyeron con un gol cada una. Esta victoria subraya el esfuerzo y la determinación del equipo para superar a su rival en un partido muy disputado.

Sub 19: Atlético Domina el Encuentro

En la categoría Sub 19, Atlético mostró un rendimiento destacado y venció a Huracán por 6 a 1. El equipo local jugó de manera ofensiva durante todo el partido, con goles de Valentina Figueiras, Renata Lugones (ambas con dos goles cada una), y un tanto de Julieta Rocca y Juana Merlo. La superioridad de Atlético en este encuentro fue evidente y refuerza su posición en la competición.

Primera División: Victoria con Mejoras en Defensa

En la Primera División, Atlético logró su segunda victoria consecutiva al imponerse por 1 a 0 a Huracán. El único gol del partido fue anotado por Antonela Brance al final del primer tiempo. El equipo local mostró una notable mejora en su defensa en comparación con el Torneo Apertura, lo que fue clave para asegurar la victoria en un partido reñido.

Con estos resultados, Atlético demostró su fortaleza y capacidad en diversas categorías, consolidando su posición en el Torneo Clausura. Las victorias en Sub 16, Sub 19 y Primera División son un reflejo del buen trabajo del equipo, aunque la derrota en Sub 14 destaca la competitividad y el nivel del hockey en la provincia. La jornada dejó claro que el camino hacia los play offs será emocionante y lleno de desafíos para todos los equipos.