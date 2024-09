Caída en transferencias nacionales y de coparticipación afectó a las Provincias en Agosto

La recaudación de los recursos tributarios nacionales y las transferencias por coparticipación han mostrado una tendencia decreciente significativa en agosto de 2024, impactando negativamente a las provincias argentinas. Este fenómeno refleja una disminución de ingresos cruciales para la ejecución de políticas públicas a nivel provincial, señala un informe del Centro de Economía Política Argentina – CEPA-.

En agosto de 2024, los Recursos de Origen Nacional (RON), que constituyen aproximadamente el 70,3% de los ingresos provinciales, cayeron un 18,6% en términos reales. De manera similar, la Coparticipación Federal de Impuestos, que representa un 56,6% de los ingresos provinciales, sufrió una reducción del 18,8% interanual. Estos números reflejan una tendencia preocupante, dado que siete de los ocho meses del año han mostrado caídas en términos reales.

La caída en la recaudación de impuestos específicos es igualmente alarmante. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) disminuyó un 14,6% en términos reales, mientras que el Impuesto a las Ganancias mostró una notable reducción del 26,4%. Esta tendencia es atribuible en parte a la disminución de la actividad económica y del consumo, que han afectado severamente los ingresos tributarios.

A nivel provincial, todas las jurisdicciones experimentaron una reducción en sus Recursos de Origen Nacional durante el mes de agosto. Santa Cruz lideró esta disminución con una caída del 20,1%, mientras que el promedio general de las provincias fue del 18,6%. La caída en la recaudación se ha mantenido consistente a lo largo del año, con siete de los ocho meses mostrando resultados negativos en términos reales.

En particular, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no experimentó modificaciones significativas en las transferencias recibidas. Esto sugiere que el Gobierno Nacional aún no ha implementado los cambios prometidos en relación con el aumento del porcentaje de coparticipación, conforme a un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia.

El panorama se agrava al observar la recaudación por IVA, que cayó un 14,6% interanual en términos reales. Los últimos seis meses han mostrado un deterioro constante, atribuido a una caída en la actividad económica y el consumo interno. La reciente subida del IVA aduanero no ha logrado compensar el desplome del IVA interno, contrastando con las subas observadas en 2023.

En cuanto al Impuesto a las Ganancias, la caída del 26,4% en agosto indica que aún no se han percibido los efectos de la restitución del impuesto correspondiente a la cuarta categoría.

En resumen, la reducción en la recaudación de recursos nacionales y de coparticipación ha puesto a las provincias en una posición difícil, con una caída promedio de 14,1% en los RON transferidos a las provincias, comparada con una disminución del 7,3% en la recaudación nacional. Esta situación plantea desafíos significativos para la ejecución de políticas públicas y la estabilidad financiera provincial.